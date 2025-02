¿Teófilo Gutiérrez y César Farías no se llevan? Reviven video de discusión entre los dos

'Curramba' adelantó su carnaval gracias al Junior que, este lunes, 10 de febrero, confirmó el regreso de Teófilo Gutiérrez para su último baile con el club que "le dio todo". El delantero llegará por este semestre de la Liga BetPlay con posibilidad de tener un partido de despedida al final de semestre y ayudar al equipo en la búsqueda de los objetivos deportivos de esta temporada.

Pero la pregunta que algunos hinchas se han hecho en redes sociales es sobre cómo utilizará al ‘Perfume’ el técnico actual del equipo, en especial porque, en X, revivieron un video de una discusión entre Teófilo Gutiérrez y César Farías cuando el delantero se encontraba militando en el Deportivo Cali.

Esta fue la discusión de Teófilo Gutiérrez y César Farías

Fue el 13 de noviembre de 2023 cuando Águilas Doradas visitó al Deportivo Cali por la Liga BetPlay. El ‘Perfume’ se encontraba cerca a la línea de mando dispuesto a cobrar un tiro libre cuando se acercó Farías y tuvo un cruce de palabras y señas ofensivas, cuando el propio Gutiérrez le hizo señas de que “era un hablador” y otras situaciones que molestaron más la situación.

Dicho video fue viral en su momento y habló de la mala relación que tenían ambos. Pero no se sabe qué pudo cambiar en la actualidad para que Farías quiere tener a ‘Teo’ en sus filas en esta nueva temporada. Eso sí, según fuentes en Barranquilla, el técnico venezolano no tendría problema con este “último baile” del delantero.

No se entendieron los gestos que le hizo Teo a César Farías (?) 🤣 pic.twitter.com/dgwFBewXuf — Wilson Ganem (@WillyGanem) November 13, 2023

"Teófilo ha sido querido acá"

El técnico César Farías habló de su regreso al club y dijo que sin duda para la hinchada era un futbolista muy querido. Pero "los años no pasan en vano" y consideró que "le pasan factura" por la duda de cómo se encuentra actualmente. "Son momentos y son circunstancias, pero entra un balance de las expectativas del club", añadió.