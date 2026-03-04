En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Guerra en Irán
Debate Consulta de las Soluciones
Nacional vs. Millonarios
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Estos son los mejores memes que dejó la eliminación de Nacional en Sudamericana

Estos son los mejores memes que dejó la eliminación de Nacional en Sudamericana

Los verdolagas no pudieron defenderse en casa y sufrieron una dolorosa derrota en casa ante uno de sus máximos rivales en Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad