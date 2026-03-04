Estos son los mejores memes que dejó la eliminación de Nacional en Sudamericana

Un partido llenó de emociones dejó el choque entre Atlético Nacional y Millonarios este miércoles, 4 de marzo, por la fase previa de la Copa Sudamericana. El cuadro albiazul llegó a Medellín a hacer historia y eliminó al cuadro verdolaga en su propia casa.

Por supuesto, más allá del partido y del buen primer tiempo que dejaron ambos equipos, las redes sociales no perdonaron y rápidamente cayeron las burlas contra Atlético Nacional, en especial por la manera estrepitosa que perdieron ante su propio público en el Atanasio Girardot.

Varios memes se volvieron protagonistas de la mala noche de Atlético Nacional, que, ahora, deberá pasar página y revertir la mala situación, además, que la continuidad de Diego Arias quedó en vilo con este resultado.



Estos son los mejores memes que dejó la derrota de Nacional

No voy a ver Nacional vs Millonarios porque el futbol colombiano no me gusta.



Los jugadores de Millonarios y Nacional:



pic.twitter.com/Mq2iEGlxXL — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) March 5, 2026

Me tocó ver como eliminaban al F.C Barcelona y a Atlético Nacional en una misma semana. pic.twitter.com/dddpcG3hES — Culé Colombiano 🇨🇴 (@Barca_Col) March 5, 2026

No puedes celebrar los goles de un equipo que no es el tuyo.



Yo celebrando los goles de Millonarios al Atlético Nacional:pic.twitter.com/noU7lLPlwh — Samuel (Ex Incógnito Poderoso) (@ExIncognitoP) March 5, 2026

Atlético nacional vs millonarios en la conmebol pic.twitter.com/xAL9I4Co3F — CryptoADICTIVO (@cryptoADICTIVO) March 5, 2026

“Ese Nacional - Millonarios seguramente va a estar malo, lo voy a poner porque no hay más que ver”



Los fifas y yo luego de ver el primer tiempo: pic.twitter.com/tuOXE6Ikyo — Santiago (@canterano_) March 5, 2026

Nadie:



Los hinchas de Nacional saliendo del estadio apenas Millonarios metió el tercer gol:



pic.twitter.com/2Jkvoaontl — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) March 5, 2026

Los que estamos viendo Atlético Nacional Vs Millonarios. pic.twitter.com/66u9PlvuG4 — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) March 5, 2026

Los jugadores de Atlético Nacional ante Millonarios. pic.twitter.com/YlabmuuMK3 — Yeimis Echeverry (@YeimisAriel) March 5, 2026

Frustrante derrota en casa para Atlético Nacional

Una actuación excepcional del argentino Rodrigo Contreras llevó este miércoles a Millonarios a vencer por 1-3 al Atlético Nacional en el partido único de la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana, por lo que jugará la fase de grupos del torneo continental.

El atacante de 30 años anotó un doblete y provocó un penalti que su compañero Leonardo Castro convirtió en gol, mientras que por los anfitriones hizo gol el extremo Nicolás Rodríguez en un lleno estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El partido estuvo muy abierto y se jugó en las áreas, donde los equipos empezaron a crear opciones que convirtieron en figuras a los porteros David Ospina, del equipo local, y Diego Novoa, de los visitantes.

La primera clara de los bogotanos llegó con un pase largo del central Jorge Arias que llegó al volante David Mackalister Silva, que no pudo vencer en el mano a mano a Ospina.

Los anfitriones respondieron con una gran jugada en la que el lateral argentino Milton Casco sacó un remate desde el borde del área que sacó en la raya el lateral Carlos Sarabia. También volvieron a llegar con un remate de tiro libre del joven Juan Manuel Rengifo que despejó con un manotazo Novoa.

En ese contexto llegó el 0-1 al minuto 20 cuando Contreras recuperó un balón en terreno propio, vio salido a Ospina, sacó un fortísimo remate desde atrás de la mitad de la cancha y celebró a rabiar.