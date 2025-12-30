En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Presidente Petro señala a alias 'El Bendecido' por asesinato del director de Dian en Tuluá

Presidente Petro señala a alias 'El Bendecido' por asesinato del director de Dian en Tuluá

Durante una reciente alocución, el mandatario aseguró que el homicidio del funcionario estaría directamente vinculado con la cadena del contrabando en el Valle del Cauca.

asesinado-dian-tulua.jpg
Asesinado funcionario de la DIAN en Tuluá, Valle del Cauca.
Foto: suministrada.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad