Presidente Petro señala a alias 'El Bendecido' por asesinato del director de Dian en Tuluá

El presidente Gustavo Petro responsabilizó públicamente a alias 'El Bendecido' del asesinato de Gilberto Jesús Calao González, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Tuluá, ocurrido el pasado 18 de diciembre en un atentado sicarial. El jefe de Estado relacionó el crimen con estructuras de contrabando que operan en el suroccidente del país y que, según afirmó, atraviesan ese municipio del Valle del Cauca.

Durante una reciente alocución, el mandatario aseguró que el homicidio del funcionario estaría directamente vinculado con la cadena del contrabando. “Al señor Calao, que mataron en Tuluá, el director de la Dian de allá, lo mató, no fue ‘Pitufo’, fue ‘Bendecido’. Usted investigue y entregue a la Fiscalía”, afirmó Petro, al tiempo que describió una presunta ruta ilegal que inicia en el puerto de Buenaventura y se extiende por la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali, Tuluá, la zona cafetera y llega a grandes centros comerciales del país.

El presidente sostuvo que Tuluá hace parte de ese corredor estratégico del contrabando y que esa condición habría puesto en riesgo la vida del funcionario. “Es una ruta del contrabando; por eso a ese señor en Tuluá lo mataron”, insistió el mandatario, al reiterar su llamado a las autoridades judiciales para avanzar en las investigaciones y esclarecer a los responsables del crimen.

El asesinato de Calao González se registró en la mañana del 18 de diciembre, cuando el director de la Dian se dirigía a su lugar de trabajo en su vehículo particular. De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el funcionario fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con denuncias previas sobre presuntas irregularidades y redes criminales vinculadas al contrabando.



Tomada de redes sociales.

En su intervención, el presidente Petro también hizo referencia a otros procesos judiciales relacionados con el contrabando en Colombia. En particular, mencionó el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo', a quien calificó como “el mayor contrabandista de la historia del país”. Según el mandatario, este hombre tendría múltiples vínculos con sectores políticos, miembros de la Policía y distintas instancias del Estado.

Asimismo, el jefe de Estado cuestionó a la Fiscalía General de la Nación por no haber gestionado la solicitud de extradición de Gerly Sánchez Villamizar, alias 'Mono Gerley'. El mandatario reiteró que “es miembro de estas multinacionales del narcotráfico; está bajo órdenes de un protegido de los Estados Unidos”.

Finalmente, el presidente agregó que alias 'Mono Gerley' tendría un pasado en la guerrilla del ELN y un papel relevante en actividades de lavado de activos.