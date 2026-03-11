No solo es música, esto poco se conoce del Festival Estéreo Picnic 2026

El 20, 21 y 22 de marzo, Bogotá volverá a ser epicentro de ocio y entretenimiento con el regreso del Festival Estéreo Picnic 2026. Un evento que nación en 2010 como una apuesta para impulsar la capital en materia musical y como una parada obligatoria para grandes artistas.

Durante estos 16 años, han pasado artistas de talla mundial e internacional como Drake, Red Hot Chili Peppers, Calvin Harris, Wiz Khalifa, Martin Garrix, The Wheeknd, Gorillaz, Lana del Rey, Kendrick Lamar, Twenty One Pilot, Guns N Roses, J Balvin, Feid, Billie Eilish, Blink 182, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, entre otros más, demostrando su importancia en el mundo.

Por supuesto, este 2026 no será la excepción con artistas como Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde, Interpol, Peggy Gou, Young Miko, Doechii, Deftones, Luis Alfonso, Ivan Cornejo, Aitana, Men I Trust y Royel Otis.

Festival Estéreo Picnic. Foto: AFP

Lo que hay en el Estéreo Picnic más allá de música

Pero durante tres días no solo los escenarios y artistas se toman el Parque Simón Bolívar, de hecho, hay muchas actividades presentes durante los tres días en los cuales se lleva a cabo. Por ejemplo, Corona suele tener un espacio de Sunset para pausa de todos los asistentes. Este espacio de desconexión también será un punto clave para fomentar el consumo responsable, recordando a los asistentes la importancia de marcar su propio paso y conocer sus propios límites para no perderse ningún detalle del festival.



Y así funcionan otros grandes puestos que se dan en el parque. De los más recordados también se ha destacado uno de M&M’s en donde ponen minijuegos para los grandes grupos que llegan al parque, acompañado de cosas. O el caso de McDonalds, Coca Cola, Latam y otras marcas más que al igual que las mencionadas antes, tienen espacios de ocio para que las personas disfruten del espacio más allá de la música y puedan tener momento de diversión.

“Lo que hace especial al Estéreo Picnic es que no termina cuando baja el último telón. La ciudad entera se contagia. Restaurantes, bares y hoteles se preparan para recibir visitantes; los barrios cercanos al parque se llenan de conversaciones en distintos acentos; las redes sociales se inundan de fotografías con el skyline de Bogotá iluminado al fondo”, añadió la Alcaldía de Bogotá.

Espacio en el Festival Estéreo Picnic // Foto: suministrada

Así serán los tres días del Festival Estéreo Picnic