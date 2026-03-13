“Dinero de la emergencia económica no lo recibirá la UNGRD”: Carlos Carrillo

La destinación de más de 6,3 billones de pesos para atender la emergencia por la temporada de lluvias en Colombia generó un intenso debate público tras la expedición de los decretos de emergencia económica del Gobierno nacional. Aunque los decretos dicen que estos recursos serían administrados directamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su director, Carlos Carrillo, aclaró que el dinero no llegará a la entidad como tal, sino al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, mecanismo desde el cual se ejecutarán las inversiones para atender la crisis.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Carrillo explicó que la UNGRD actúa principalmente como entidad coordinadora del sistema nacional de gestión del riesgo y como ordenadora del gasto del fondo, pero no como administradora directa de los millonarios recursos destinados a la emergencia.

“Lo primero es aclarar algo: ese dinero no es para la UNGRD. La unidad es una entidad relativamente pequeña que coordina el sistema y ordena el gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo”, explicó Carrillo durante la conversación radial.

Cómo se distribuirán los recursos de la emergencia

El Gobierno anunció una bolsa cercana a 8,6 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 6,3 billones estarán asociados al sistema de gestión del riesgo para responder a los daños causados por la ola invernal registrada en febrero.

De acuerdo con la distribución mencionada durante la entrevista, estos recursos estarán dirigidos a diferentes sectores para la atención de la emergencia:



Agro: cerca de 1,7 billones de pesos.

cerca de 1,7 billones de pesos. Vivienda: aproximadamente 1,32 billones de pesos.

aproximadamente 1,32 billones de pesos. Educación: más de 1 billón de pesos.

más de 1 billón de pesos. Presidencia de la República: cerca de 1,17 billones de pesos.

cerca de 1,17 billones de pesos. Transporte: unos 626 mil millones de pesos.

unos 626 mil millones de pesos. Ambiente: alrededor de 187 mil millones de pesos.

alrededor de 187 mil millones de pesos. Minas y Energía: cerca de 110 mil millones de pesos.

Estos recursos serán canalizados a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, lo que, según Carrillo, permite que las entidades ejecutoras tengan mayores capacidades de contratación durante la emergencia.

“La plata entra al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y desde ahí se dispersa a los sectores que van a ejecutar los proyectos. Es la única manera de habilitar a esas entidades para contratar en el marco de la emergencia”, explicó.

El concepto de “recuperación temprana”

Uno de los puntos centrales de la estrategia del Gobierno es la implementación del concepto de “recuperación temprana”, un enfoque utilizado por organismos internacionales para atender desastres.

Según Carrillo, esta metodología busca evitar errores cometidos en emergencias anteriores en Colombia, como en Mocoa, donde muchas personas permanecieron durante años en soluciones temporales precarias.

Publicidad

“Cuando se habla de rehabilitar, se trata simplemente de volver al estado anterior. Pero en muchas zonas del país ese estado ya era muy precario. La recuperación temprana busca que la situación después del desastre sea mejor que la que tenían antes las comunidades”, afirmó.El funcionario señaló que el objetivo es garantizar soluciones temporales dignas mientras se ejecutan los proyectos estructurales de reconstrucción, especialmente en regiones con altos niveles de pobreza como La Mojana, Córdoba o La Guajira.

Situación en Luruaco por invierno. Cortesía.

Debate sobre impuestos y financiación

Durante la entrevista también surgió un debate sobre la financiación de los recursos, que provendrían en parte de nuevas medidas fiscales adoptadas en el marco de la emergencia económica.

Al respecto, Carrillo defendió el pago de impuestos como un deber ciudadano y una herramienta necesaria para financiar la respuesta estatal frente a los desastres naturales.

Publicidad

“No es un gran esfuerzo pagar impuestos; es un deber ciudadano. Así funcionan los estados sociales de derecho”, sostuvo el director de la UNGRD.Sin embargo, el tema generó controversia en el diálogo con los periodistas, quienes cuestionaron el impacto de nuevos tributos en el sector empresarial.

Ejecución de recursos y críticas sobre la gestión

Otro punto abordado fue la preocupación sobre la ejecución de los recursos y la transparencia, especialmente tras escándalos recientes relacionados con la UNGRD. Carrillo argumentó que el funcionamiento del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo tiene características particulares que pueden generar confusión en los indicadores de ejecución presupuestal.

“La plata entra y sale del fondo en distintos momentos. Puede ocurrir que los recursos se apropien en un año y los proyectos se paguen en el siguiente. Eso puede hacer que los porcentajes de ejecución parezcan bajos, pero es parte del funcionamiento del fondo”, explicó. El director agregó que muchos proyectos de reconstrucción son plurianuales, por lo que los desembolsos pueden extenderse durante varios años.



Un plan que podría ejecutar el próximo gobierno

Carrillo también advirtió que buena parte de los recursos destinados a la emergencia probablemente no serán ejecutados durante el actual gobierno, debido a los tiempos administrativos y al calendario electoral.

“Esta catástrofe ocurre en vísperas de las elecciones. Nosotros vamos a dejar formulado el plan de recuperación temprana y los recursos garantizados para que el próximo gobierno continúe con la ejecución”, indicó. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de acción específico que defina prioridades, proyectos y mecanismos de seguimiento para evitar errores de gestiones pasadas.