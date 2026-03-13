En vivo
Blu Radio  / Economía  / “Dinero de la emergencia económica no lo recibirá la UNGRD”: Carlos Carrillo

“Dinero de la emergencia económica no lo recibirá la UNGRD”: Carlos Carrillo

Carlos Carrillo explicó que la UNGRD actúa principalmente como entidad coordinadora del sistema nacional de gestión del riesgo y como ordenadora del gasto del fondo, pero no como administradora directa de los millonarios recursos destinados a la emergencia.

