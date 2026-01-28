En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Congresista y candidato a curul de paz viajaban en avión desaparecido en el Catatumbo

Congresista y candidato a curul de paz viajaban en avión desaparecido en el Catatumbo

La búsqueda del avión al servicio de Satena se concentra actualmente en la zona rural situada entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en Norte de Santander.

Publicidad

Publicidad

Publicidad