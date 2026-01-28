Congresista y candidato a curul de paz viajaban en avión desaparecido en el Catatumbo

Una aeronave Beechcraft 1900, de matrícula HK-4709 y operada por la firma Searca al servicio de Satena, desapareció este miércoles 28 de enero en Norte de Santander. El vuelo, que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña, perdió contacto con los radares a las 11:54 de la mañana, minutos antes de su aterrizaje previsto en el aeropuerto Aguas Claras. A bordo viajan 15 personas: 13 pasajeros y dos tripulantes.

Entre los ocupantes se confirmó la presencia del representante a la Cámara Diógenes Quintero, reconocido líder del Catatumbo. Junto al legislador viajaban Carlos Salcedo, también candidato a la Curul de Paz, y un exconcejal del municipio de Ocaña en compañía de su esposa.

Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara Foto: Cámara de Representantes

La búsqueda se concentra actualmente en la zona rural situada entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, donde se registró la última señal del radar. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplazó un helicóptero desde la base de Palanquero para realizar un barrido visual en este sector crítico de la geografía nortesantandereana.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, informó que la Dirección de Investigación de Accidentes ya recopila datos técnicos sobre la pérdida de comunicación. "Se activaron los protocolos correspondientes y ya iniciamos PMU. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones", declaró la funcionaria.



Detalles técnicos de la aeronave

El Beechcraft 1900 involucrado es un avión turbohélice con cabina presurizada, ideal para las condiciones topográficas de la región. Aunque Satena adelanta un proceso de modernización de su flota propia (compuesta por modelos ATR y Embraer), la estatal utiliza el esquema de alquiler de equipos de alto rendimiento de Searca para cubrir trayectos específicos como el de Cúcuta-Ocaña.



Así es el avión de Satena que desapareció en Norte de Santander Foto: suministrada

El Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (GRAC) continúa trabajando en la verificación de coordenadas exactas para localizar el aparato y sus ocupantes.