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Blu Radio  / Mundo  / Delcy Rodríguez recibe en Caracas a delegación del Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos

Delcy Rodríguez recibe en Caracas a delegación del Comité de Exteriores del Senado de Estados Unidos

La reunión se celebró en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, que encabeza Rodríguez desde la captura de Nicolás Maduro el pasado enero.

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