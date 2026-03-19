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Blu Radio  / Mundo  / El regreso de Gustavo González López: entre la sombra de la represión y las alianzas en Venezuela

El regreso de Gustavo González López: entre la sombra de la represión y las alianzas en Venezuela

Este cambio marca el fin de la era de Padrino López, un hombre estrechamente vinculado a los intereses de Rusia, para dar paso a un perfil con conexiones históricas con los organismos de inteligencia estadounidenses, específicamente la CIA.

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