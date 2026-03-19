El regreso de Gustavo González López: entre la sombra de la represión y las alianzas en Venezuela

El gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez ha oficializado el relevo del General en Jefe Vladimir Padrino López. En su lugar, ha sido nombrado el General en Jefe Gustavo González López, una figura cuya designación parece responder a una directriz directa del gobierno de los Estados Unidos.

Este cambio marca el fin de la era de Padrino López, un hombre estrechamente vinculado a los intereses de Rusia, para dar paso a un perfil con conexiones históricas con los organismos de inteligencia estadounidenses, específicamente la CIA.



Un perfil marcado por la inteligencia y la falta de liderazgo militar

A pesar de su alta graduación, Sebastiana Barráez señaló en Mañanas Blu, que González López es un hombre "divorciado" de la vida institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Su trayectoria ha estado ligada casi exclusivamente a los servicios de inteligencia y no posee ascendencia ni liderazgo real entre las tropas.

De hecho, el general se encontraba en situación de retiro hasta que Rodríguez ordenó su reincorporación como oficial activo para asumir no solo el Ministerio de Defensa, sino también roles clave en la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Delcy Rodríguez Foto: Telegram de Freddy Yáñez

El historial de represión y las deudas con los derechos humanos

La llegada de González López genera alarma entre las organizaciones de derechos humanos. Durante su gestión anterior, dirigió las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), planes de seguridad que resultaron en la desaparición y exterminio de numerosos jóvenes en sectores populares. Se estima que bajo su mando se produjeron alrededor de 500 desapariciones, lo que le ha valido sanciones internacionales por parte de países como Estados Unidos, Canadá y Suiza.



Su nombramiento es visto como un signo de continuidad en las tácticas de control social mediante la fuerza.



Reacomodo de fuerzas: El debilitamiento de Diosdado Cabello

La reestructuración ministerial también impacta el poder de Diosdado Cabello. Aunque González López fue durante años un subalterno leal de Cabello, permitiéndole controlar el SEBIN, la lealtad actual es incierta. Con los nuevos nombramientos en el área de inteligencia, como el del Contralmirante Germán Gómez Lares en la DGCIM, el control de Cabello sobre el aparato represivo se ha visto disminuido, aunque todavía mantiene influencia sobre las policías y ciertos grupos de civiles armados conocidos como colectivos.

Escuche aquí la entrevista: