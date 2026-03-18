Vladimir Padrino dice que fue un "alto honor" ser ministro de Defensa de Venezuela

El general en jefe Vladimir Padrino López se despidió este miércoles del Ministerio de Defensa de Venezuela y aseguró que fue "el más alto honor" de su vida haber ocupado esta cartera de Estado desde 2014, luego de que fuera destituido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dos meses y medio después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas.

"Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la patria como soldado y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa", dijo, en Telegram, Padrino López, sustituido por Gustavo González López, un militar sancionado por EE.UU. y la Unión Europea (UE) por violación a derechos humanos.

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