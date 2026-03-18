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Blu Radio  / Mundo  / Vladimir Padrino dice que fue un "alto honor" ser ministro de Defensa de Venezuela

Vladimir Padrino dice que fue un "alto honor" ser ministro de Defensa de Venezuela

Padrino fue destituído por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

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