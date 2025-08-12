Publicidad

Más de 5 millones de jóvenes en Colombia están fuera del sistema educativo y del empleo formal

Un documento de la Alianza por la Inclusión Laboral expone los principales factores que dificultan el acceso de las juventudes a oportunidades educativas y laborales. La informalidad, la baja calidad educativa y la desigualdad territorial son algunas de las causas identificadas.

Más de 5 millones de jóvenes en Colombia están fuera del sistema educativo y del empleo formal
Foto creada con IA.
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: agosto 12, 2025 03:49 p. m.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Alianza por la Inclusión Laboral presentó el documento ágil titulado “La desconexión de los y las jóvenes: hay mucho talento, veamos cómo están las oportunidades”, en el que se analizan los factores que afectan el acceso de los jóvenes colombianos a la educación y al empleo formal.

De acuerdo con el informe, los jóvenes entre 14 y 28 años representan el 23,4% de la población colombiana, lo que equivale a más de 12 millones de personas. De esta población, el 43% son considerados Jóvenes con Potencial, un grupo que no cuenta actualmente con acceso a educación, empleo formal o posibilidades de emprendimiento.

El documento señala que la desconexión se debe a una combinación de factores estructurales como la pobreza, la desigualdad territorial, la baja calidad de la educación media, la falta de orientación vocacional y la alta tasa de informalidad laboral. Por ejemplo, en departamentos como Guainía y Vaupés, la cobertura en educación media no supera el 11% entre quienes tienen la edad para cursarla. Además, solo cuatro de cada diez jóvenes acceden directamente a la educación superior al finalizar el colegio.

La situación laboral también refleja estas barreras: el 57,1% de los jóvenes que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad.

Adriana María Lloreda, líder de la Alianza por la Inclusión Laboral, explicó que actualmente hay más de 5 millones de jóvenes en Colombia fuera del sistema educativo y del empleo formal. Según indicó, esto se relaciona con una trayectoria fragmentada que comienza con una educación media poco articulada con las necesidades del futuro laboral, una oferta posmedia limitada en pertinencia, procesos de intermediación basados en redes informales y un mercado laboral con altos índices de informalidad.

El documento plantea la necesidad de reconectar las trayectorias educativas y laborales de las juventudes, con el objetivo de ampliar sus oportunidades y aprovechar su potencial.

