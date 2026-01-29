Más de 20 exintegrantes de la fuerza pública van a juicio en la JEP por 301 falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz inició la fase de juicio por 301 casos de falsos positivos ocurridos en Casanare entre 2005 y 2008, en los que civiles fueron asesinados o desaparecidos y luego presentados de manera ilegal como bajas en combate.

El proceso se adelanta contra 22 comparecientes que ya reconocieron su responsabilidad. Entre ellos hay 11 oficiales, 6 suboficiales y un soldado del Ejército, todos en retiro, además de un exdirector seccional del extinto DAS y dos civiles.

Entre los principales procesados se encuentra el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada XVI del Ejército Nacional entre diciembre de 2005 y julio de 2007. También van a juicio excomandantes operativos, jefes de inteligencia, excomandantes del Gaula Casanare y oficiales del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez.

El caso incluye además al exdirector seccional del DAS en Casanare, Orlando Rivas Tovar, y a dos civiles que, según la investigación, actuaron como falsos informantes, engañando a las víctimas para que fueran entregadas a unidades militares y posteriormente asesinadas.



“La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional del Ejército para cometer estos hechos”, aseguró la JEP en un comunicado.

Con el inicio del juicio, el Tribunal evaluará ahora la coherencia entre los hechos investigados, los reconocimientos de responsabilidad, las pruebas recaudadas y las propuestas de sanción. Luego, se emitirá una sentencia de primera instancia.