Más de 20 exintegrantes de la fuerza pública van a juicio en la JEP por 301 falsos positivos

Más de 20 exintegrantes de la fuerza pública van a juicio en la JEP por 301 falsos positivos

Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2008. Ahora, la JEP inició la fase de juicio por asesinatos y desapariciones de civiles reportados como bajas en combate.

