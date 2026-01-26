JEP define rumbo del juicio contra coronel acusado de falsos positivos en La Popa

Este martes 27 de enero, la JEP llevará a cabo la audiencia preparatoria del juicio adversarial transicional contra el coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, quien fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón ‘La Popa’.

Según la acusación, estos hechos dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 de tortura.

La diligencia, que se realizará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, será clave para definir el curso del proceso, pues el tribunal deberá establecer si Figueroa mantiene su negativa frente a los cargos o si decide aceptar responsabilidad.

No obstante, en los días previos a la audiencia, la defensa del excomandante remitió un escrito a la JEP en el que manifestó la disposición del compareciente de aceptar responsabilidad.



En el documento, María Paulina Gómez, abogada del exoficial, sostiene que su inasistencia a diligencias anteriores no obedeció a falta de voluntad, sino a que se encontraba fuera del país y no tuvo conocimiento oportuno de las citaciones.

“En aquel escrito informé que el coronel Figueroa Suárez se encontraba fuera del país y que, precisamente por esa razón, no tuvo conocimiento de las citaciones anteriores”, indicó la abogada del exoficial, María Paulina Gómez, en un documento enviado a la JEP.

La defensa también aseguró que Figueroa Suárez está dispuesto a suministrar información “exhaustiva, veraz y útil” y a “reconocer las responsabilidades que le correspondan”, reiterando su voluntad de colaborar con el proceso de justicia transicional y con las víctimas.

La audiencia preparatoria permitirá a los magistrados definir el conjunto de pruebas que serán debatidas, la participación de las víctimas y el calendario de las siguientes sesiones. Además, se evaluará el alcance procesal de la manifestación presentada por la defensa y si esta tiene efectos inmediatos dentro del trámite.

Este proceso contra Figueroa hace parte del caso 03, que investiga los falsos positivos. Por estos mismos hechos, la JEP ya impuso una sanción de ocho años a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ que reconocieron responsabilidad y condenó a 20 años de prisión al también coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue antecesor de Figueroa en el mando de la unidad y negó su participación en los crímenes.