JEP define rumbo del juicio contra coronel acusado de falsos positivos en La Popa

JEP define rumbo del juicio contra coronel acusado de falsos positivos en La Popa

A pocos días de la audiencia preparatoria del juicio adversarial, la defensa del coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez informó a la JEP su disposición de aceptar responsabilidad por 24 hechos ocurridos entre 2004 y 2005, cuando comandaba el Batallón La Popa

