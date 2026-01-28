Colombia impone aranceles del 30 % al arroz importado desde Ecuador

El Gobierno Nacional anunció nuevas medidas sobre la producción arrocera, entre ellas, la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones de arroz provenientes de Ecuador y la restricción del ingreso de este producto por vía terrestre.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Agricultura como parte de un plan de choque para enfrentar los efectos de la actual tensión comercial con el vecino país, que ha venido alertando sobre afectaciones en los precios y la comercialización del grano.

Según explicó la cartera agropecuaria, la medida responde a las acciones arancelarias adoptadas previamente por Ecuador y busca "proteger la producción nacional", especialmente en regiones donde el arroz representa una de las principales fuentes de empleo e ingresos.

Aranceles Ecuador - Colombia Fotomontaje Blu Radio

Además del arancel, el Gobierno anunció ajustes al régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde. Entre los cambios se contempla la actualización del precio base del grano, la fijación de un valor de referencia para el arroz seco y la regulación de los costos de servicios como secado, trilla y almacenamiento.



El Ministerio también informó que avanza en la estructuración de un apoyo económico dirigido a pequeños y medianos productores, el cual dependerá de la disponibilidad presupuestal y de los acuerdos que se logren entre los actores de la cadena arrocera para garantizar la compra de la cosecha nacional en condiciones justas.

Blu Radio - EFE

Estas decisiones serán socializadas en el Consejo Nacional del Arroz, que será convocado en los próximos días con la participación de productores, industriales y autoridades del sector, con el fin de evaluar el impacto de las medidas y definir ajustes adicionales.

Desde el Gobierno se reiteró que el objetivo es proteger la producción nacional, fortalecer la soberanía alimentaria y evitar que la actual coyuntura comercial afecte a los agricultores del país, en medio de un contexto de tensiones comerciales con Ecuador.