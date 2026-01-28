En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Colombia impone aranceles del 30 % al arroz importado desde Ecuador

Colombia impone aranceles del 30 % al arroz importado desde Ecuador

Además del arancel, el Gobierno anunció ajustes al régimen de libertad regulada de precios del arroz paddy verde.

Publicidad

Publicidad

Publicidad