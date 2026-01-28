En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Emergencia en La Mesa
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / No dejaremos el espacio vacío a la derecha para ser el único protagonista de la consulta: Barreras

No dejaremos el espacio vacío a la derecha para ser el único protagonista de la consulta: Barreras

Roy Barreras reafirmó en Mañanas Blu con Camilia Zuluaga su candidatura en el "Frente por la Vida".

Publicidad

Publicidad

Publicidad