No dejaremos el espacio vacío a la derecha para ser el único protagonista de la consulta: Barreras

El precandidato presidencial Roy Barreras defendió en Mañanas Blu con Camila Zuluaga la vigencia de la consulta progresista del próximo 8 de marzo, asegurando que su propuesta representa un "cambio seguro" y estable para el país.

"Esta consulta va a definir quién es el presidente de Colombia y va a decidir si Colombia avanza hacia ese cambio social, hacer realidad todas las reformas a un país justo y equitativo, o si se devuelve a un pasado retrógrado y violento. Se puede avanzar en el cambio uniendo al país sin polarizaciones, sin extremos y esa es mi propuesta. Yo represento un cambio seguro, estable, con respeto institucional y con capacidad de unir a Colombia", indicó Barreras.

Asimismo, durante la entrevista Barreras enfatizó la necesidad de realizar debates técnicos y de incluir urgentemente una representación femenina en el tarjetón electoral de su sector.

"Hace falta una mujer, una lidereza colombiana. No puede haber una ausencia de una mujer en ese tarjetón", aseveró.



Garantías para la consulta progresista

Barreras describió la consulta como un espacio de convergencia entre liberales socialdemócratas y sectores de izquierda. Aseguró que, independientemente de la situación de otros candidatos, las bases progresistas exigen expresarse en las urnas y no dejarán el escenario libre a la derecha.



"Nosotros no vamos a dejarle el espacio vacío a la consulta de la derecha para que fuera el único protagonista de la jornada. Las bases progresistas exigen y merecen expresarse Las bases progresistas exigen y merecen expresarse el 8 de marzo, no solamente eligiendo sus mayorías en el Congreso, sino eligiendo su candidato o candidata presidencial. Yo espero que Iván Cepeda pueda participar, porque debe haber consulta y la debe haber con todos los que nos inscribimo", expresó el precandidato.

Frente a los cuestionamientos por su larga trayectoria política y sus vínculos con sectores tradicionales, el precandidato argumentó que "la política la hacen los políticos".

"Todavía hay gente que se le hace raro que la política la hagan los políticos. Yo llevo 17 años en este oficio", finalizó.

