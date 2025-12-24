Roy Barreras advierte situación de elecciones 2026: “Quien gane esa consulta será presidente"

La carrera presidencial empezó a moverse incluso antes de que se apagaran las luces de Navidad. En entrevista con Blu Radio este 23 de diciembre de 2025, el exsenador Roy Barreras habló sin rodeos sobre la consulta del llamado Pacto Amplio y dejó claro que, para él, no se trata de un simple paso previo a la campaña, sino de un momento decisivo que puede definir quién llegará a la Casa de Nariño en 2026.

Para el exsenador, la consulta de marzo no es un trámite menor ni simbólico. “La consulta es definitiva. Quien gane esa consulta será presidente. Eso está clarísimo”, afirmó durante la entrevista, dejando ver su convicción de que ese mecanismo será determinante en el rumbo político del país.



Roy Barreras afirma que ganará la consulta

Iván Cepeda, Camilo Romero y Roy Barreras anuncian consulta de 'Pacto Amplio' Foto: @RoyBarreras / El Espectador

Barreras confirmó que será uno de los participantes en la consulta del Pacto Amplio y que competirá directamente con el senador Iván Cepeda. “Participaré en esa consulta, competiré con el senador Iván Cepeda y voy a competir para ganar”, dijo, al señalar que su aspiración es llegar a la contienda con un respaldo sólido.

El exsenador explicó que esa consulta busca reunir dos reclamos que hoy están presentes en buena parte de la ciudadanía. Por un lado, las luchas sociales que han marcado los últimos años; por el otro, la exigencia de seguridad y estabilidad. “Vamos a unir esas dos exigencias, esas dos fuerzas”, sostuvo, al plantear que ese equilibrio es clave para gobernar.



También insistió en que la consulta permitirá ordenar el panorama político y ofrecer una alternativa clara a los votantes. A su juicio, quien resulte ganador llegará fortalecido a la siguiente etapa electoral, con un mensaje unificado y con mayor capacidad de convocatoria.



Presidencia 2026, centro político y mensaje a los votantes

Barreras fue claro al definirse ideológicamente. “Yo no soy de izquierda, soy de centro, liberal, socialdemócrata”, afirmó, marcando su distancia de los extremos y defendiendo una postura que, según él, puede representar a distintos sectores del país. Al mismo tiempo, reconoció la legitimidad de Iván Cepeda como candidato y pidió que se respeten todas las garantías democráticas.

Sobre el papel del Consejo Nacional Electoral, recordó que es un organismo de carácter político y señaló que debe garantizar la participación plena en la consulta. “Debe respetar los derechos políticos y el derecho democrático de millones de colombianos”, expresó.

Al ser consultado sobre qué ocurriría si no gana la consulta, Barreras fue directo. Aseguró que quien pierda debe respaldar al vencedor, aunque dejó claro que su objetivo es imponerse. “Quien gane la consulta tiene que recibir el respaldo del que la pierda”, dijo, antes de lanzar otra frase sin rodeos: “El que tenga miedo que se compre un perro o que se vaya a la primera vuelta”.

Para el exsenador, el escenario es claro. La consulta del Pacto Amplio será el punto donde se definirá quién competirá con más opciones por la Presidencia. “Esa consulta es la que decide quién va a reemplazar a Gustavo Petro”, concluyó.