Partido del Trabajo niega invitación a Diana Osorio para que sea candidata en consulta de izquierda

El Partido del Trabajo negó que haya invitado a Diana Osorio para entregarle el aval y así pudiera participar en la consulta interpartidista Frente por la Vida, de los partidos de izquierda, el 8 de marzo.

Recordemos que ayer, desde la campaña de Daniel Quintero, informaron que llegó esa invitación; sin embargo, hoy la colectividad negó la veracidad de la carta y además denunció que fueron falsificadas las firmas de la dirección nacional.

Marcelo Torres, secretario general del partido, en una publicación hizo énfasis en que la invitación “es enteramente apócrifa, del todo falsa y no corresponde en absoluto a una decisión” del partido.

Además, hace minutos, desde la cuenta del Partido del Trabajo, ratificaron el texto y agregaron que se trata de “fuerzas extrañas y con oscuros propósitos que han falsificado las firmas de la dirección nacional y el logo del PTC en un documento apócrifo”.



Daniel Quintero

El Partido de los Trabajadores, sobre la situación, también considera que se trata de una “acción delictuosa”; es decir, seguramente vendrán acciones jurídicas para que se definan responsabilidades por la supuesta falsificación de firmas.

Consultamos a la campaña y, particularmente, Daniel Quintero respondió: “Esa fue la carta que llegó a la campaña. Estamos verificando. Sin embargo, ya hay varios partidos que van a anunciar el apoyo. En 30 minutos salen dos más”.

Desde la campaña de Daniel Quintero informaron a Blu Radio que se estaría planificando una reunión esta tarde en el Partido del Trabajo y que también se estaría esperando respuesta oficial del Partido Ecologista para avalar a Diana Osorio.