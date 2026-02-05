Caleños piden claridad sobre nuevo operador de aseo en las calles de la ciudad

La aparición de un nuevo operador de aseo en las calles de Cali sigue generando incertidumbre y confusión entre la comunidad. Desde hace varios días, se han evidenciado camiones de color amarillo, recolectando las basuras en el oriente y sur de la ciudad, y horas después, los operadores de aseo tradicionales vuelven a hacer los recorrido.

Desde la Unidad de Servicios Públicos de Cali, han pedido denunciar la operación irregular, y evitar que este operador nuevo preste el servicio a la comunidad. Además, se encuentra recopilando todas las denuncias en un informe que será entregado a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que se apliquen las respectivas sanciones.

"Este es un servicio ininterrumpido, trabajamos las 24 horas, estamos día, tarde y noche haciendo la labor de recolección, barrido, corte de césped y poda de árboles y es muy importante que la comunidad esté tranquila. Se sigue prestando el servicio en las mismas frecuencias, en los mismos horarios que ya están preestablecidos y que se ha venido trabajando normalmente. No existe ningún cambio", explicó Eduardo Arévalo, jefe operativo de Ciudad Limpia.

Por su parte, algunos concejales de Cali están pidiendo a la UAESP claridad sobre la operación de esta nueva empresa de aseo, para evitar que la comunidad asuma el pago de esta doble operación.



"Para que se establezcan unas rutas claras para cada operador, evitando que se generen confusiones y, sobre todo, cobros dobles a los usuarios por un mismo servicio. Si bien actualmente el servicio se presta bajo un esquema de libre competencia, eso no puede significar bajo ningún punto de vista, que no deba existir una regulación clara", señaló la presidente del concejo, Daniela Plaza.

Por su parte, el concejal Rodrigo Salazar pide a las autoridades claridad en las rutas de operación de estas empresas para evitar conflictos o confusiones entre los usuarios.

"Más de nueve empresas están en este momento en Cali ofertando sus servicios y pueden llegar muchísimos más, lo cual genera bastante confusión en los caleños que van a estar viendo una lucha y disputan los territorios por el recaudo de los residuos, por el recaudo de la basura", añadió.

