Petro y Trump
Iván Cepeda
Fuertes lluvias
Emergencia económica

Frontera Colombia-Ecuador se paraliza: de 2.000 camiones a cero, alerta Camecol

Mientras se afectan exportaciones clave como los productos farmacéuticos, Colombia también enfrenta riesgos por la caída de importaciones esenciales como el atún, los aceites y el calzado rural.

