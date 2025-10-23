Usuarios del Acueducto de Bogotá tendrán beneficio si cumplen con requisito que involucra la factura

Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad cuenta con más de 2,2 millones de usuarios, a los que presta el servicio de agua potable. Asimismo, también se encarga de emitir las facturas correspondientes al consumo de cada uno de los hogares.

De acuerdo con cifras de la compañía, entre abril de 2024 a diciembre del mismo año, se emitieron más de 2,4 millones de recibos, una cantidad poco amigable con el medio ambiente. Por ello, El Acueducto, junto con Maloka (museo interactivo y centro de ciencia, tecnología e innovación) tienen un beneficio exclusivo para todos las personas que cumplan con un requisito.

El objetivo de la iniciativa es crear una conciencia ambiental e inspirar a más ciudadanos a que se sumen a una transición más sostenible en la capital del país.



Exclusivo beneficio para usuarios del Acueducto en Bogotá

En vista de que las facturas que llegan a los hogares, por parte de las empresas prestadoras de servicio públicos, son de papel, es importante tener en cuenta que para que eso ocurra, las hojas deben seguir un proceso que requiere del sacrificio de cierta cantidad de árboles.

Inicialmente, se obtiene la pulpa de la madera para luego procesarla, luego se pasa a la formación de la hoja. De ahí, sigue el secado y alisado, para luego ultimar los acabados. El producto final es una hoja lista para impresión.



Cada año, la EAAB imprime cerca de 13.800.000 hojas, lo que equivale a 70 toneladas de papel usadas únicamente para la facturación física, por ello la iniciativa de la empresa es lograr que los usuarios se pasen a la factura virtual.

La gerente general de la EAAB, Natasha Avendaño, expresó: “Cada vez que un usuario decide pasarse a la factura virtual, siembra esperanza. Está cuidando nuestros ríos, nuestros árboles y el futuro de quienes vienen detrás. Este es un gesto pequeño que tiene un impacto enorme en el planeta y en nuestra ciudad. Bogotá necesita más personas que actúen con conciencia, y este es un paso sencillo, pero poderoso, para hacerlo”.

El exclusivo beneficio para los usuarios consiste en que, aquellos que tomen la decisión de pasarse a la factura digital del agua, "recibirán un 2x1 en la entrada al recorrido exploratorio de Maloka".

Con esto, las personas no solo están modernizando la forma de recibir la información, sino que también ayudan al medio ambiente, pues reducen el consumo de papel, protegen los bosques y disminuyen la huella ecológica de la ciudad.



¿Cómo acceder al beneficio del Acueducto?

Los interesados en obtener el beneficio pueden acceder siguiendo este paso a paso:



Ingresar al sitio web oficial del Acueducto de Bogotá con la factura del servicio público a la mano. Hacer clic en el botón 'Oficina Virtual'. Diligenciar el formulario con los datos y el número de cuenta contrato del predio. Aceptar términos y condiciones.

Una vez se complete el proceso anterior, los usuarios recibirán un correo de confirmación que deberán presentar en la entrada de Maloka para poder disfrutar del beneficio de 2x1 en el recorrido exploratorio.

