Localidades de Bogotá tendrán cortes de agua este miércoles 22 de octubre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará este miércoles 22 de octubre trabajos de mantenimiento y modernización en diferentes sectores de la ciudad.

Estas intervenciones buscan optimizar el suministro de agua y prevenir posibles daños en las redes.

Por esta razón, será necesario suspender temporalmente el servicio en las siguientes localidades y sectores:

Suba: Estoril, Pasadena, Puente Largo y Altos de Chozica. De 8:00 de la mañana hasta por 24 horas, por instalación de válvulas.



Usaquén: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio y Canaima. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por empates de redes del acueducto.

Chapinero: Las Acacias. De 9:00 de la mañana hasta por 24 horas, por empates de redes.

Puente Aranda: Sectores de Puente Aranda y la Cárcel La Modelo. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por cambio de hidrante.

Antonio Nariño: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De 7:00 de la mañana hasta por 27 horas, por empates de redes.

Rafael Uribe Uribe: Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía y La Resurrección. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal: Vitelma y Buenos Aires. De 10:00 a. m. hasta por 24 horas, por empates de redes.

Bosa: Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Se le recomienda a los ciudadanos que se encuentren en estas localidades a almacenar aguas en recipientes, llenar tanques de reserva de sus viviendas y hacer uso de manera racional del agua priorizando el lavado de manos y preparación de alimentos.

La EAAB realizará un servicio de carrotanques enfocándose en clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público los cuales pueden ser solicitados en la Acualínea 116.