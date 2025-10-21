En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
General William Rincón
Álvaro Uribe
Crisis diplomática con EEUU
Andrés Carne de Res

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Localidades de Bogotá tendrán cortes de agua este miércoles 22 de octubre

Localidades de Bogotá tendrán cortes de agua este miércoles 22 de octubre

Diferentes obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá afectarán en distintas localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, entre otras.

Referencia agua potable.
Referencia agua potable.
Foto: ImageFx
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará este miércoles 22 de octubre trabajos de mantenimiento y modernización en diferentes sectores de la ciudad.

Estas intervenciones buscan optimizar el suministro de agua y prevenir posibles daños en las redes.

Por esta razón, será necesario suspender temporalmente el servicio en las siguientes localidades y sectores:

Suba: Estoril, Pasadena, Puente Largo y Altos de Chozica. De 8:00 de la mañana hasta por 24 horas, por instalación de válvulas.

Usaquén: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio y Canaima. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por empates de redes del acueducto.

Chapinero: Las Acacias. De 9:00 de la mañana hasta por 24 horas, por empates de redes.

Puente Aranda: Sectores de Puente Aranda y la Cárcel La Modelo. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por cambio de hidrante.

Publicidad

Antonio Nariño: Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas. De 7:00 de la mañana hasta por 27 horas, por empates de redes.

Rafael Uribe Uribe: Hospital San Carlos, Granjas San Pablo, San Jorge Sur, Granjas de Santa Sofía y La Resurrección. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal: Vitelma y Buenos Aires. De 10:00 a. m. hasta por 24 horas, por empates de redes.

Publicidad

Bosa: Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas. De 10:00 de la mañana hasta por 24 horas, por mantenimiento preventivo.

Se le recomienda a los ciudadanos que se encuentren en estas localidades a almacenar aguas en recipientes, llenar tanques de reserva de sus viviendas y hacer uso de manera racional del agua priorizando el lavado de manos y preparación de alimentos.

La EAAB realizará un servicio de carrotanques enfocándose en clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público los cuales pueden ser solicitados en la Acualínea 116.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad