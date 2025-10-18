En vivo
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / IDU entregará obra clave en Bogotá: le cambiará la movilidad a una localidad en el noroccidente

IDU entregará obra clave en Bogotá: le cambiará la movilidad a una localidad en el noroccidente

El director del IDU Orlando Molano, quien recorrió la obra, manifestó que "definitivamente le va a mejorar la vida a toda la localidad".

Av. El Rincón con av. Boyacá
Foto: IDU.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

A principios de abril de este año, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que Bogotá contaba con más de 1.200 frentes de obra activos, los cuales abarcan trabajos en la renovación de la malla vial, el espacio público, la construcción de grandes proyectos de movilidad como el metro, cables aéreos y nuevos corredores viales. Algunos en cabeza del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

De hecho, la entidad hace poco anunció que uno de esos proyectos se entregará en poco tiempo y beneficiará a millones de personas en el noroccidente de la ciudad.

El director del IDU, Orlando Molano, hizo un recorrido de inspección por dicha obra que debía entregarse en 2023, actualmente lleva un avance del 97,65%, luego de que el alcalde Galán la recibiera en un 64,58% de progreso.

IDU entregará obra clave para la movilidad en noroccidente de Bogotá

Se trata del proyecto de valorización de la avenida El Rincón con avenida Boyacá, el cual cuenta con una longitud total de 2,35 kilómetros, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 91.

Av. El Rincón con av. Boyacá.
Foto: IDU.

"Incluye dos calzadas de dos carriles mixtos, separador central, senderos peatonales a ambos costados, más de 54.000 m² de espacio público (incluidas zonas verdes), 2,1 kilómetros de ciclorruta y tres puentes vehiculares en la intersección de la calle 127 con la avenida Boyacá".

¿Qué hace falta para entregar la obra?

Molano expresó que, actualmente, están trabajando en los últimos detalles de la conexión de la avenida El Rincón con la Boyacá hacia el sur, además de labores como:

  • Revisar el gimnasio para la comunidad.
  • Debajo del puente se adelantan labores de espacio público.
  • Revisar la iluminación y algunas conexiones de acueducto.
Obras en la av. El Rincón con av. Boyacá.
Fotos: IDU.

Así las cosas, el director del IDU manifestó que el proyecto estará listo "en pocas semanas... La indicación del señor alcalde Carlos Fernando Galán es que trabajemos de día y de noche, son más de 460 personas trabajando para lograr esta meta y entregar en pocas semanas”.

Se espera que entre finales de octubre e inicios de noviembre los ciudadanos ya puedan disfrutar, en su totalidad, de esta obra que beneficiará a más de 1,2 millones de personas.

Por último, el director Orlando Molano manifestó que "esto, sin ninguna duda, va a mejorar la movilidad, la seguridad, pero sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos... Esta es una obra de más de 2,3 kilómetros que definitivamente le va a mejorar la vida a toda la localidad de Suba".

