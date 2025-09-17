IDU les da un respiro a los ciudadanos: confirmó la fecha de entrega del Puente de Venecia

El Puente de Venecia, demolido en 2023 para dar paso a una nueva estructura que buscaba aliviar la alta carga vehicular de la Autopista Sur, completa ya dos años sin funcionar.

La ausencia de este puente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de conductores y peatones que a diario deben atravesar este sector. Los trancones se han vuelto más extensos en un punto que ya era crítico para la movilidad de la capital, afectando no solo a los residentes del sur de Bogotá, sino también a quienes ingresan desde Soacha.

El puente, inaugurado en 1981, se transformó en un referente para esta zona de la ciudad. Sin embargo, el crecimiento urbano y las obras de la avenida 68 llevaron a su desmonte. El problema es que, desde entonces, los avances han sido lentos y los ciudadanos han perdido la paciencia ante la demora.



¿Cuándo volverá a funcionar el Puente de Venecia?

El Grupo 1 de la avenida 68, que abarca desde la Autopista Sur hasta la calle 18 Sur, presenta actualmente un avance del 64 %, frente al 39,1 % con el que se recibió en 2024. Este tramo incluye la construcción de tres estaciones de TransMilenio, entre ellas la Primera de Mayo, que conectará directamente con la primera línea del metro. También contempla una cicloestación, 11 taquillas, 63.931 m² de espacio público, 23.604 m² de zonas verdes y 1,83 kilómetros de ciclorruta.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que la puesta en funcionamiento de todo el Grupo 1, incluido el Puente de Venecia, está proyectada para el segundo semestre de 2027. Esto significa que conductores y peatones deberán enfrentar al menos dos años más de trancones y afectaciones en la movilidad de este sector clave de la ciudad.

Puente de Venecia, sur de Bogotá Foto: Blu Radio

Retrasos en las obras y molestia ciudadana

El Puente de Venecia, al hacer parte del Grupo 1 de la avenida 68, tenía inicialmente un cronograma estimado de entre dos años y medio y tres años para su entrega. No obstante, el IDU confirmó que el proyecto se ha extendido más de lo previsto.

La administración recibió las obras en enero de 2024 con apenas un 12,94 % de avance. Para septiembre de 2025, la cifra llegó al 57 %, gracias a trabajos de cimentación, pilotaje, instalación de vigas metálicas y preparación del tablero en concreto.

A pesar del progreso reciente, la lentitud en la ejecución ha generado serios problemas de movilidad en la Autopista Sur, una de las vías más transitadas de Bogotá. Para muchos ciudadanos, el caos vehicular en la zona se ha convertido en un problema cotidiano, alimentando la frustración y debilitando la confianza frente a la gestión de estas obras.