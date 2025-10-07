¿Regiotram será elevado? advierten que pasará por encima de varias vías

El Regiotram de Occidente es uno de los proyectos más esperados por los bogotanos, ya que promete mejorar la movilidad entre Bogotá y Cundinamarca. Este tren conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Mosquera y Funza con la capital del país en un trayecto de poco más de una hora.

De acuerdo con los reportes oficiales, la obra presenta un avance del 32 %, por lo que se espera que su primera etapa entre en funcionamiento en octubre de 2027.

Además de beneficiar a miles de cundinamarqueses que se desplazan a diario hacia Bogotá, el Regiotram también optimizará la movilidad dentro de la ciudad, ya que contará con nueve estaciones en territorio capitalino. La primera estará ubicada en Catam, cerca de la calle 26, y las demás se distribuirán a lo largo del corredor férreo hasta llegar al centro, donde se conectará con el Metro de Bogotá y TransMilenio.



¿El Regiotram será elevado? Esto se sabe

El trazado del Regiotram recorrerá el occidente de Bogotá ingresando por Fontibón, atravesando importantes vías como la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Boyacá, la Carrera 68 y la NQS. En varios de estos puntos, el tren no podrá circular a nivel del suelo, por lo que deberá hacerlo de forma elevada para evitar congestiones y garantizar la seguridad vial.

Según los diseños del proyecto, el Regiotram pasará por encima de grandes avenidas como la Boyacá, la 68, la Avenida de las Américas y la NQS, donde se construirán puentes elevados. En otros cruces, como las carreras 40 y 50, el paso será a nivel, pero con semáforos especiales que coordinarán el tráfico vehicular y ferroviario.



La combinación de tramos elevados y a nivel busca integrar el tren de manera armónica en la ciudad, sin interrumpir la movilidad existente. La obra finalizará en una plazoleta ubicada en la Avenida Caracas con calle 26, donde los pasajeros podrán hacer conexión directa con el Metro de Bogotá y TransMilenio.

Zonas dónde habrían puentes elevados:

Avenida Boyacá

Avenida 68

Avenida de Las Américas

NQS

A nivel con paso semafórico



Cra. 40

Cra. 50

Puente vehicular



Avenida Ciudad de Cali

Regiotram de Occidente: un tren eléctrico y sostenible

El Regiotram de Occidente será el primer tren 100 % eléctrico del país, con capacidad para movilizar 130.000 pasajeros diarios y una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. En sus primeros 20 años de operación, se estima que evitará la emisión de 165 toneladas de CO₂, lo que representa un paso importante hacia una movilidad más limpia y sostenible.

También se analiza la posibilidad de que los usuarios puedan pagar sus trayectos con una tarjeta especial o con tarjetas débito y crédito, facilitando la integración con otros medios de transporte.

Con puentes elevados, estaciones modernas y una operación eléctrica que reducirá el ruido y la contaminación, el Regiotram se perfila como una de las obras más ambiciosas del país. Si todo avanza según lo planeado, en menos de tres años el tren azul comenzará a rodar sobre la capital, transformando la manera en que Bogotá y Cundinamarca se conectan.