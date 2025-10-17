Alcalde Galán exige al Gobierno el desmonte de los grupos que atacaron a la Policía

Fuertes disturbios se registraron en la tarde de este viernes, 17 de octubre, sobre la calle 26 en Bogotá. Estudiantes, encapuchados y comunidades indígenas se enfrentaron con miembros del UNDMO en donde cuatro uniformados terminaron heridos y trasladados a centros médicos en la ciudad.

“Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque”, alertó el alcalde Carlos Fernando Galán sobre lo sucedido, quien rechazó lo sucedido y aseguró que “esto no puede volver a para en la ciudad.

Según el mandatario, minutos después de que se registraron los ataques le ordenó a la Policía Nacional el uso de la fuerza para retomar el orden en el sector y recuperar la tranquilidad en la ciudad, pero la respuesta agresiva “no puede darse”.

“Le exijo al Gobierno Nacional el desmonte de estos grupos armados. No puede estar negociando con milicias de choque que atacan con flechas y artefactos explosivos a la fuerza pública. En Bogotá la violencia no tiene cabida y seguiremos acudiendo al uso legítimo de la fuerza las veces que sea necesario para garantizar el orden público en la ciudad”, puntualizó.



Inmediatamente empezaron los ataques, ordené el uso de la fuerza por parte de la @policiabogota para retomar el… pic.twitter.com/BKXiLf7c4E — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 18, 2025

Cabe recordar que algunas personas atacaron a la Policía utilizando flechas, piedras y otros objetos, dejando el saldo de cuatro uniformados heridos; asimismo, el presidente Petro se pronunció en X pidiendo el “cuidado máximo” de la Embajada de Estados Unidos, punto donde se dieron parte de las manifestaciones.

“Ordené el máximo cuidado con la embajada de los EEUU en Bogotá. Mal que después de llegar a un acuerdo con el "Congreso de los Pueblos" para levantar los bloqueos, un grupo más radical ha agredido a la policía que cuida la Embajada con varios jóvenes heridos con flechas”, dijo.

Por ahora, las autoridades buscan a los responsables de los desmanes y encargados de atacar a miembros de la fuerza pública para que puedan pagar por sus actos.