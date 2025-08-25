Factura del agua empezaría a llegar más barata: nueva normativa exige reducción del costo

Para muchos ciudadanos, pagar una factura como lo es la del agua puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, y es que el costo en acueducto y alcantarillado puede resultar muy excesivo, especialmente para quienes viven en Bogotá o Soacha. De esa manera, una nueva noticia les aliviaría, sin duda, el bolsillo.

Resulta que la directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Nelly Mogollón Montañez, dio a conocer que las tarifas del acueducto y alcantarillado en Bogotá, Soacha y Gachancipá tendrán una importante disminución.

Cabe señalar que la decisión se produce luego de la revisión a la estructura tarifaria, en la que revelaron los cobros en las facturas de los usuarios, quienes por años se han visto obligados a pagar por al menos 60 proyectos de inversión, mismos que realmente nunca se ejecutaron.

Ante esto, la Resolución 1017 del año 2025 llevó a la CRA a ordenar la eliminación de estos costos de facturación para poder garantizarles a los ciudadanos que solamente paguen los servicios que se están realmente prestando.

Factura del agua le llegaría más cara por esta razón: Acueducto reveló motivos Foto: ImageFX

Bajan las tarifas del acueducto en Bogotá y Soacha

De acuerdo con lo señalado por la CRA, el cobro adicional en la factura del acueducto viene desde el año 2016, cuando se le sumaron varios proyectos al cálculo tarifario del Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR). Sin embargo, estos, al final, no se ejecutaron.

Aparentemente, las causas que bloquearon el desarrollo de estas obras fueron fallos judiciales que detuvieron los procesos, ya fueran de licitación o contratación. También se sumaron disputas contractuales que afectaron la ejecución y situaciones externas, eventos que impidieron el avance de las obras.

Ante eso, los usuarios han pagado durante años la ejecución de proyectos que no se realizaron y que realmente nunca se van a realizar.



Devolución de dinero en facturas de agua

Según lo indicado por la CRA, tras esta decisión, quienes tienen la responsabilidad de hacer la respectiva compensación son los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios). Esta entidad debe esclarecer los mecanismos para compensar a los usuarios.

Por lo tanto, la Superintendencia, que ejerce la función de inspección, vigilancia y control, tendrá que determinar la manera en la que se apliquen las devoluciones, descuentos o cualquier otro procedimiento que se defina para beneficiar a los afectados.

De esta forma, los residentes de Bogotá, Soacha y Gachancipá podrán ver una disminución en sus facturas en los próximos meses, recibiendo un importante ahorro en el bolsillo. Sin embargo, de momento, Superservicios todavía no ha revelado cómo se hará el respectivo descuento en las facturas.