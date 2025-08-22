Ordenan suspender cobro de 60 proyectos no ejecutados en tarifas de acueducto y alcantarillado

La directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), Nelly Mogollón Montañez, anunció que la entidad expidió la resolución 1017 del 2025, con la cual reduce los costos de las tarifas del servicio de acueducto. Esta medida beneficiará a los habitantes de Bogotá, Soacha y Gachancipá, además de otros municipios.

La razón por la que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá solicitó esta modificación fue por un cobro adicional que se le ha estado realizando a los usuarios por 60 proyectos de obras de inversión que no se han ejecutado. Estas obras ya no se consideran necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio. Por esa razón, no se debía seguir realizando ese cobro.

La medida implicará una reducción en los costos de la tarifa del servicio: en el caso de Bogotá será del 2.6 % en el consumo de agua y de 3,4 % en el alcantarillado. En Soacha esta reducción alcanzará hasta el 11,8 % y en Gachancipá esta será del 2,5 %.

Blu Radio / Agua potable / Grifo Foto: referencia, Lexicar.art

Ante esta resolución se aplicará el recurso de reposición, el cual deberá ser aplicado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quienes determinarán las acciones a seguir con respecto a los cobros ya efectuados y cómo se le retribuirá a los usuarios.

Adicionalmente, la CRA se comprometió a seguir trabajando bajo la “política de servicios públicos del Gobierno del Cambio”, la cual está inspirada en el principio de tarifas justas, asegurándose, de ese modo, que los usuarios paguen solo por los beneficios reales del servicio que se presta.