Cortes de agua en Bogotá del 15 al 19 de septiembre: barrios, horarios y duración

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que entre el lunes 15 y el viernes 19 de septiembre se llevarán a cabo cortes de agua en distintas localidades de la capital y en municipios aledaños. Las suspensiones, que irán desde custro hasta 27 horas, se deben a trabajos de reparación, empates de redes, mantenimiento preventivo y verificación de macromedidores.

De acuerdo con la EAAB, estas obras buscan garantizar el suministro continuo y minimizar riesgos de daños mayores en tuberías y accesorios del sistema de acueducto.

Entre las zonas más afectadas se encuentran localidades como Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda, Fontibón, Suba, Kennedy, Bosa y Usme, además de municipios como Soacha, Cajicá, Gachancipá, Tocancipá y La Calera. En cada sector, la duración del corte dependerá de la complejidad de las obras: desde verificaciones rápidas de macromedidores que requieren cuatro horas, hasta empates de redes de acueducto que pueden extenderse por 27 horas.



Cortes de agua en Bogotá: barrios afectados y horarios

Lunes 15 de septiembre

Localidad : Los Mártires / Duración: cuatro horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Colseguros, El Listón, Usatama, Voto Nacional, Paloquemao, Sabana, La Pepita, Ricaurte, La Estanzuela, El Progreso, Eduardo Santos, San Antonio, La Fraguita, Restrepo, Ciudad Jardín, Olaya, Gustavo Restrepo, Granjas de San Pablo, San Jorge Sur, Vergel.

: Los Mártires / Duración: cuatro horas a partir de las 10:00 a. m.

Martes 16 de septiembre

Localidad : Santa Fe / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m.

Barrios : La Alameda

: Santa Fe / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m. Localidad : Puente Aranda / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios : Milenita

: Puente Aranda / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m. Localidad : Fontibón / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios : San Pablo Jericó

: Fontibón / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m. Localidad : Usme / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Santa Librada, La Aurora, Barranquillita

: Usme / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Municipio de Soacha / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Arizona, Casa bonita, Compartir, Conviva, Conviva I, Conviva II, Ducales, El Cedro de Santa Ana, El Salitre, El Vivero Santa Ana, El Vivero, La Laguna, Lagos de Malibu, Laguna Tierra Blanca, Los Ducales, Los Ducales I, Los Ducales II, Los Girasoles, Némesis, Nuevo Compartir, Quintas de Santa Ana II, San Carlos, San Fernando, San Ignacio, San Nicolas, Santa Ana, Santa Ana Central, Santa Ana I Sector, Torres de Ducales, Tusandala, Valles de Santa Ana, Vegas de Santa Ana, Villa Carola, Villa Flor, Villa Juliana, Villa Sofia, Villa Sofia I, Villa Sofia II, Villa Sonia, Zona Industrial Santa Ana

/ Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Localidad : Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa

: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Localidad : Usme / Duración: 8 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Centro Usme, Centro Usme Rural, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, La Requilina Rural, Olarte Agua referencia Foto: Blu Radio

: Usme / Duración: 8 horas a partir de las 10:00 a. m.

Miércoles 17 de septiembre

Localidad : Puente Aranda / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios : Estación Central, Los Ejidos, Cundinamarca

: Puente Aranda / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m. Localidad : Usme / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Tibaque, Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque Rural, Tihuaque, Las Violetas, Los Arrayanes, Violetas Rural, Juan José Rondón I, Los Soches, Tocaimita Sur

: Usme / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Localidad : Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Club Los Lagartos, Niza Suba

: Suba / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Municipios de Gachancipá y Tocancipá / Duración: 12 horas a partir de las 11:00 a. m.

/ Duración: 12 horas a partir de las 11:00 a. m. Municipio de Cajicá / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.

Jueves 18 de septiembre

Localidad : Engativá / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m.

Barrios : San Ignacio

: Engativá / Duración: 24 horas a partir de las 9:00 a. m. Localidad : Kennedy/ Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios : Provivienda Oriental

: Kennedy/ Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m. Localidad : Puente Aranda / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios : El Remanso

: Puente Aranda / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m. Localidad : Fontibón / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m.

Barrios : Modelia

: Fontibón / Duración: 27 horas a partir de las 7:00 a. m. Localidad : Usme / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Yomasa Norte, Monteblanco, Gran Yomasa

: Usme / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Localidad : Bosa / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chico Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita, Tropezón

: Bosa / Duración: 24 horas a partir de las 10:00 a. m. Localidad : Usme / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.

Barrios : Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas

: Usme / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.

Viernes 19 de septiembre

Localidad : Fontibón / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m.

Barrios : Ferrocaja Fontibón, El Tintal Central, Hayuelos, Urbanización Capellanía II Sector

: Fontibón / Duración: 24 horas a partir de las 8:00 a. m. Municipio de La Calera / Duración: 4 horas a partir de las 10:00 a. m.

La EAAB recomienda llenar el tanque de reserva de la vivienda antes del inicio de la suspensión, si lo hay; si se almacena agua en recipientes, consumirla en menos de 24 horas y usar el agua de manera racional, priorizando actividades esenciales como la higiene personal y la preparación de alimentos.