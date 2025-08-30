Varias localidades de Bogotá se quedarían sin agua: podría extenderse más de lo esperado

Las obras del Metro de Bogotá siguen ocasionando estragos para varios hogares de la capital colombiana. Una prueba de ello es que el próximo miércoles 3 y jueves 4 de septiembre varias familias deben prepararse para quedar sin servicio de agua potable.

La medida se debe al avance en las obras de la avenida El Rincón con Av. Boyacá, un proyecto del Acuerdo de Valorización 523 de 2013, mismo que ya alcanza el 95% de ejecución y que necesita una conexión con las nuevas tuberías a la red matriz del acueducto.

De acuerdo con lo señalado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en compañía del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), se realizarán empates de tuberías de gran diámetro que obligan a desviar parte del sistema. Aunque la medida puede generar incomodidades, las entidades señalaron que se trata de una intervención clave para garantizar un servicio más óptimo en el futuro.



Localidades sin agua por obras del Metro

Según lo revelado por el IDU, la localidad más afectada será Suba. Allí, desde la medianoche del miércoles 3 de septiembre, el corte tendría una duración de 48 horas y en otros sectores la restauración del servicio podría prolongarse hasta medio día más.

Por su parte, en Engativá y gran parte de Fontibón, la suspensión será de 24 horas desde el mismo miércoles. La medida, de hecho, cobija sectores de la zona industrial de Cota, donde el suministro es operado por Aguas de la Sabana.

En Kennedy habrá corte el jueves 4 de septiembre, también durante 24 horas. Entre los barrios afectados se encuentran Ciudadela Colsubsidio, Normandía, Engativá Centro, Garcés Navas, Tibabuyes, Lisboa, Patio Bonito, Castilla, Kennedy Central y El Tintal, entre muchos otros.

¿Por qué son los cortes de agua?

Según el IDU, la red de agua que antes pasaba por debajo de la vía fue renovada y reubicada en el costado norte de la Av. El Rincón, debido a la ampliación del perfil vial. El subdirector general de Infraestructura del IDU, Mauricio Reina, señaló que este cambio no solo permitirá un mejor servicio, sino que además dará mayor facilidad en el mantenimiento de la red y reducirá los riesgos para la infraestructura.

En total, se realizarán tres empates de tuberías de 36 a 78 pulgadas en el sector del Tanque de Suba y 33 empates adicionales en la red menor.



Medidas de apoyo para los ciudadanos

Para mitigar el impacto, el Acueducto habilitará carrotanques que podrán solicitarse a través de la línea 116 después de seis horas del inicio del corte. Además, en Suba se instalarán tanques estacionarios en puntos clave como el Parque Berlín, Lisboa, La Gaitana y La Campiña, disponibles entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Las autoridades recomiendan almacenar agua con anticipación y dosificar el consumo durante los días de suspensión. Aunque se podrían presentar cambios en el color del líquido cuando regrese el servicio, se asegura que la potabilidad no se verá comprometida.