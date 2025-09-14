En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Caos en el norte de Bogotá: cierran estaciones de TransMilenio por manifestaciones

Caos en el norte de Bogotá: cierran estaciones de TransMilenio por manifestaciones

Varias estaciones dejaron de operar por manifestaciones que obligaron a los ciudadanos a caminar largos tramos.

TransMilenio toma medidas contra los colados
TransMilenio toma medidas contra los colados
Foto: X; @TransMilenio
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 01:09 p. m.

La movilidad en el norte de Bogotá volvió a verse afectada este domingo por cuenta de manifestaciones que se adelantan en la carrera Séptima con calle 170.

El plantón, en sentido sur–norte, obligó a que TransMilenio suspendiera temporalmente la operación en varias estaciones y activara desvíos en rutas zonales y de alimentación.

Según la información oficial, las estaciones que dejaron de prestar servicio fueron: Terminal, Calle 187, Toberín, Calle 161, Mazurén, Calle 142 y el Portal Norte – Unicervantes.

La medida, sumada a los bloqueos, estaría afectando a más de 21.600 usuarios, quienes se vieron obligados a buscar alternativas de desplazamiento en medio del aumento de la congestión vehicular en la zona.

Protestas y cambios en TransMilenio

La movilización que se asentó en la carrera Séptima con calle 165 también impactó la operación de rutas como la 18-3, 18-7, T25, T163, B419, B903, B904, B918, B919, 2-5 (San Cristóbal) y 2-4 (Codito).

Ante esta situación, el sistema redireccionó los buses hacia corredores viales cercanos con el fin de evitar bloqueos que generen mayores retrasos en la movilidad.

Los inconvenientes han sido notorios especialmente para los ciudadanos que se desplazan desde Suba y Usaquén hacia el centro y sur de la capital, pues además del cierre de estaciones, la congestión se extendió a vías alternas.

Rutas alternas y recomendaciones oficiales

Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar vías alternas para reducir el impacto de los retrasos. Entre ellas están:

  • Calle 153 en dirección occidente.
  • Autopista Norte.
  • Calle 183 hacia el oriente.

En la zona hay presencia de gestores de convivencia y personal de tránsito para regular la movilidad, orientar a la ciudadanía y brindar acompañamiento durante la contingencia.

Por su parte, TransMilenio reiteró la importancia de planear los recorridos con anticipación, consultar la aplicación oficial para conocer el estado de las rutas en tiempo real y evitar transitar por la carrera Séptima con calle 170 hasta que se normalice la situación.

La Alcaldía de Bogotá hizo un llamado a los manifestantes para que sus expresiones de inconformidad no afecten de manera desproporcionada a la ciudadanía, y recordó que se mantienen los canales de diálogo abiertos para atender las solicitudes de las comunidades.

