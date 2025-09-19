Día de Amor y Amistad en Bogotá: el dolor de cabeza que persiste pese a campañas

La celebración de Amor y Amistad en Bogotá llega cargada de planes románticos, pero también con un problema que cada año se repite y pone en alerta al Acueducto de Bogotá: el aumento de residuos de un solo uso que terminan en el inodoro y taponan el sistema de alcantarillado de la ciudad.

Para prevenir esta situación, la empresa mantiene activa su campaña “Que el amor no contamine”, que busca educar a la ciudadanía sobre la disposición adecuada de elementos como preservativos, pañitos húmedos y tampones.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30 a.m., Fabián Santa, gerente de Servicio al Cliente del Acueducto, hizo un llamado a la ciudadanía para celebrar este día, pero también ser consientes sobre cómo cuidar las redes del sistema y evitar afectaciones.

“Tratamos de mantener esta campaña viva cuatro veces al año: en San Valentín, en junio durante el mes del orgullo LGTBQ, en septiembre con Amor y Amistad y en diciembre. Son fechas en las que históricamente se presentan mayores taponamientos en la red”, explicó Santa.



Condones

El impacto de este mal hábito es considerable. Solo en lo que va del año, la entidad ha retirado 160 toneladas de residuos sólidos en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre (PTAR). Además, el costo para la ciudad es alto: 15.000 millones de pesos invertidos en mantenimiento preventivo y correctivo del alcantarillado, con un presupuesto anual de 31.000 millones.

En algunos casos, las obstrucciones se presentan dentro de las mismas edificaciones, acumulándose en los codos de las tuberías. Esto obliga a desplazar cuadrillas y equipos, y cuando llega la temporada de lluvias se pueden generar represamientos e incluso inundaciones en algunos sectores de la ciudad”.

La campaña busca reforzar un mensaje sencillo: el inodoro no es un basurero y, por eso, se deben usar las canecas.

“Todos estos elementos deben ir a la caneca. De esta manera evitamos que el sistema se sobrecargue y que nuestros trabajadores tengan que enfocarse en correctivos en lugar de labores preventivas”, subrayó Santa.

Aunque el Acueducto está preparado para atender estas emergencias, el llamado es a que los bogotanos hagan su parte y no se vuelva a repetir afectaciones en el sistema.

