Amor y amistad 2025: cinco planes o actividades que se pueden hacer en Bogotá

Este septiembre llega una de las fechas más esperadas por miles de personas: Amor y Amistad, que no solo es un día especial para algunas parejas, sino que también el comercio se ve beneficiado de esta celebración y este, 2025, se llevará a cabo el próximo sábado, 20 de septiembre.
No obstante, muchas personas se quedan sin ideas de cómo poder celebrar este día. Por eso, conozca algunos planes que podrá hacer en Bogotá para esta fecha especial, o algunas actividades dependiendo lo que busque.
En Colombia, cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día del Amor y la Amistad, una tradición que desde 1969 une a parejas y amigos en torno a esta fecha especial. Según ACODRES, restaurantes ven incremento de 20 % en las ventas por esta coyuntura, lo que confirma su gran relevancia en la vida cultural del país.
Cinco planes para Amor y Amistad en Bogotá
- Cena romántica o salida a gastrobar: una opción que casi todo el mundo toma de primera, pues la ciudad ofrece diferentes bares, restaurantes y almacenes que tienen sus propias temáticas, incluyendo coctelería y plato exóticos. Por ejemplo, el Hilton cuenta con fiestas, cenas, hospedaje con temática romántica, entre otros. O bares en la 85 suelen tener coctelería 2x1.
- Noche de música en vivo: conciertos íntimos en Teatro Colón, bares de jazz como Theatron Jazz Club, o presentaciones de trova y boleros en Chapinero. También aprovechar eventos culturales que suelen darse en la ciudad, por ejemplo, el 19 de septiembre habrá concierto de salsa en El Campín y el 20 también en el Movistar Arena.
- Noche de arte y cultura: recorrido por el Museo del Oro, el Museo Botero o un tour de arte urbano en La Candelaria y el centro histórico. Terminar con café especial en un lugar acogedor del Chorro de Quevedo.
- Escapada de spa o termales cerca de la ciudad: un plan diferente para hacer en pareja para un momento de relajación para liberar estrés, de estos se pueden encontrar a diferentes precios dependiendo el sector de la ciudad.
- Picnic al atardecer: el Parque Simón Bolívar, Virrey u otros de las ciudades suelen tener espacios para que las personas puedan armar una tarde y llevar sus cosas. Asimismo, muchas empresas ofrecen “picnics gourmet” con decoración, mantas y flores para sorprender a la pareja o amigos.