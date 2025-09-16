Amor y amistad 2025: cinco planes o actividades que se pueden hacer en Bogotá

Este septiembre llega una de las fechas más esperadas por miles de personas: Amor y Amistad, que no solo es un día especial para algunas parejas, sino que también el comercio se ve beneficiado de esta celebración y este, 2025, se llevará a cabo el próximo sábado, 20 de septiembre.

No obstante, muchas personas se quedan sin ideas de cómo poder celebrar este día. Por eso, conozca algunos planes que podrá hacer en Bogotá para esta fecha especial, o algunas actividades dependiendo lo que busque.

En Colombia, cada tercer sábado de septiembre se celebra el Día del Amor y la Amistad, una tradición que desde 1969 une a parejas y amigos en torno a esta fecha especial. Según ACODRES, restaurantes ven incremento de 20 % en las ventas por esta coyuntura, lo que confirma su gran relevancia en la vida cultural del país.

Foto: Pexels

Cinco planes para Amor y Amistad en Bogotá