Amor y Amistad: el regalo que lo salvará este 20 de septiembre; repara corazones

El próximo 20 de septiembre, Colombia celebrará el Día del Amor y la Amistad, una fecha esperada por muchos porque es la oportunidad perfecta para demostrar a esa persona especial, ya sea la pareja, un amigo o la familia, lo importante que son. Además, es ideal para salir de la rutina y hacer planes diferentes.

También es una oportunidad para regalar un detalle. Los más habituales son los chocolates, las flores o algún peluche, pero hay otros más que podrían llegar a sorprender y causar una muy buena impresión.

Y es que esta celebración va más allá; es importante que cada persona cuide su corazón y esto no se limita solo a la salud física, barca también las emociones, la gestión del duelo y el fortalecimiento de la autoestima, vital durante Amor y Amistad.

Foto: Pexels

En un mundo acelerado, expertos sugieren que regalar momentos de pausa y reflexión es esencial, y la lectura emerge como una herramienta poderosa para lograrlo. Un libro significativo se convierte en un acto de autocuidado cotidiano y en una forma concreta de promover el bienestar, de acuerdo con Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica.

Por eso, desde la librería recomendaron cinco títulos literarios que podrían salvarlo en este mes especial. Regalar un libro es una alternativa ideal si escoge el indicado, que realmente tenga un significado que logre inspirar hábitos y acompañar a los lectores en su día a día.



Cinco libros para regalar en Amor y Amistad