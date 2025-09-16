Amor y Amistad: el regalo que lo salvará este 20 de septiembre; repara corazones

El próximo 20 de septiembre, Colombia celebrará el Día del Amor y la Amistad, una fecha esperada por muchos porque es la oportunidad perfecta para demostrar a esa persona especial, ya sea la pareja, un amigo o la familia, lo importante que son. Además, es ideal para salir de la rutina y hacer planes diferentes.
También es una oportunidad para regalar un detalle. Los más habituales son los chocolates, las flores o algún peluche, pero hay otros más que podrían llegar a sorprender y causar una muy buena impresión.
Y es que esta celebración va más allá; es importante que cada persona cuide su corazón y esto no se limita solo a la salud física, barca también las emociones, la gestión del duelo y el fortalecimiento de la autoestima, vital durante Amor y Amistad.
En un mundo acelerado, expertos sugieren que regalar momentos de pausa y reflexión es esencial, y la lectura emerge como una herramienta poderosa para lograrlo. Un libro significativo se convierte en un acto de autocuidado cotidiano y en una forma concreta de promover el bienestar, de acuerdo con Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica.
Por eso, desde la librería recomendaron cinco títulos literarios que podrían salvarlo en este mes especial. Regalar un libro es una alternativa ideal si escoge el indicado, que realmente tenga un significado que logre inspirar hábitos y acompañar a los lectores en su día a día.
Cinco libros para regalar en Amor y Amistad
- Manual para no morir de amor, de Walter Riso: un obsequio invaluable para construir relaciones más sanas. Brinda consejos claros para identificar vínculos dañinos y aprender a forjar relaciones afectivas más libres, equilibradas y satisfactorias, apostando por el amor sano.
- El hombre en busca de sentido, de Viktor E. Frankl: este clásico es un regalo de resiliencia y propósito. Relata cómo, incluso en las circunstancias más extremas, la vida puede tener un sentido, ofreciendo una lección de esperanza y la capacidad humana de trascender las dificultades.
- El poder del ahora, de Eckhart Tolle: para aquellos que buscan serenidad interior, esta guía de espiritualidad contemporánea invita a vivir plenamente en el presente, reducir la ansiedad y cultivar la atención plena, fortaleciendo la autoestima.
- La cabaña, de Paul Young: un libro conmovedor que acompaña en el dolor de la pérdida. Ofrece un camino de reconciliación con la fe, la esperanza y el sentido de la vida, convirtiéndose en un viaje emocional profundo.
- Si lo crees, lo creas, de Brian Tracy: Andrés Baldrich, country Manager de Buscalibre para México, destacó este texto motivador que impulsa a confiar en el potencial propio y superar obstáculos. Sus enseñanzas buscan despertar la disciplina y la confianza para transformar pensamientos en acciones concretas.