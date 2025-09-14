Amor y Amistad 2025: ¿cuándo se celebra en Colombia?

En septiembre, como ya es costumbre, se celebra Amor y Amistad. Esta fecha es una de las más esperadas por muchos y es de las más comerciales en Colombia, ya que la economía local registra incrementos notorios en cuanto a venta de artículos, detalles como flores, reserva de restaurantes y más.

En Colombia esta fecha suele ser un motivo ideal para salir de la rutina con esos seres queridos y compartir tiempo de calidad. Más allá de los detalles y regalos, una buena alternativa es salir de la ciudad y conocer lugares nuevos.

Para los que jugaron el famoso amigo secreto, el fin de semana que cae esta fecha resulta perfecto, ya que muchos no trabajan o solo media jornada y, la reunión para la esperada entrega de regalos no se vería afectada.

Foto: Pexels

¿Cuándo es Amor y Amistad en Colombia?

Desde ya, algunos amigos, parejas y familias se preguntan cuándo es Amor y Amistad este 2025; pues bien, como cada año, se realiza el tercer sábado de septiembre. Es decir, será el próximo 20 de septiembre.



Planes económicos para celebrar Amor y Amistad

Al caer en fin de semana, es importante que cada persona organice con tiempo su plan o salidas porque, por ejemplo, se espera que los restaurantes y lugares de eventos estén a máxima capacidad.

Sin embargo, hay muchos otros planes para hacer en este día. Si la opción es quedarse en casa, una cena especial podría servir; acompañada por vino, un detalle para la pareja o familia y la mejor actitud.

No necesitará gastar mucho del presupuesto. La decoración la puede armar usted mismo con artículos que ya tenga o que puede conseguir en almacenes por un buen precio.

Otra alternativa es ir a un parque público y hacer un picnic al aire libre. En Bogotá, por ejemplo, el Parque Simón Bolívar o el Parque de Los Novios es ideal por su gran espacio y porque, además, se permiten mascotas.