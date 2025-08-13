Amparo Grisales apareció tras fuerte caída en la Feria de las Flores y seguidores se tranquilizan

Amparo Grisales, una de las figuras más icónicas y admiradas de Colombia, se volvió tendencia en redes sociales tras sufrir una caída durante su participación en el vibrante Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores de Medellín el pasado domingo 10 de agosto.

La actriz, reconocida internacionalmente por su belleza, talento y carácter inquebrantable, era una de las presencias más esperadas en el evento que anualmente congrega a miles de asistentes en la "Ciudad de la Eterna Primavera".

Mientras saludaba con elegancia a la multitud que la ovacionaba en las calles, Amparo Grisales sufrió un percance inesperado. Un enredo con su vestuario, que incluía tacones y un pantalón ancho blanco, provocó que perdiera el equilibrio y cayera de forma aparatosa en pleno recorrido.

El momento fue capturado por múltiples asistentes y, en cuestión de minutos, las imágenes inundaron las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en tendencia. Sin embargo, Amparo Grisales hizo honor a su reputación de mujer que "nada la detiene" y que siempre "logra levantarse" ante cada tropiezo.

Pero esta caída dejó a miles de sus seguidores preocupados por su estado de salud. Sin embargo, este miércoles, 13 de agosto la actriz reapareció en sus redes sociales tranquilizando sus seguidores.

Estoy muy bien gracias. Huecos por todos lados Jajajaja. Pero ni un rasguño. Dios me sostiene Escribió la actriz en sus redes sociales.

Dios me sostiene !!abrazo!! https://t.co/hHlrpqf16a — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) August 13, 2025

La participación de Amparo Grisales en el desfile fue una invitación especial de Teleantioquia. Compartió el recorrido con sus colegas John Alex Toro y María Cecilia Botero, ambos protagonistas de la serie ‘Cosiaca’, en la que Grisales también forma parte del elenco. El canal regional Teleantioquia, a su vez, difundió un video del incidente en sus redes sociales con un mensaje que subrayó la actitud de la actriz: "Una verdadera diva se reconoce no cuando se cae, sino con la gracia con la que se levanta”, añadiendo “¡Te queremos, Amparo Grisales! Diva de divas”.