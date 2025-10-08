Cortes de agua en Bogotá para este jueves 9 de octubre: siete localidades se verán afectadas

Constantemente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cortes de agua en la capital del país, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes hídricas y así garantizar el suministro continuo del líquido vital a todos sus usuarios.
De acuerdo con la compañía, “estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio. Dichos trabajos se llevarán a cabo en varias localidades de Bogotá.
En algunos sectores los cortes de agua tendrán una duración de hasta 27 horas, por lo que el Acueducto recomienda recoger el líquido necesario para las actividades del día.
Cortes de agua en Bogotá para este jueves 9 de octubre
Para este jueves 9 de octubre se programaron interrupciones en el servicio de agua, por lo cual usuarios de siete localidades se quedarán sin servicio. Conozca al detalle barrios, direcciones y horarios:
Localidad
Barrio
Dirección
Horario
|Usme
|Arrayanes I, II, III, IV y V,
Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama
|Área 1: De la Carrera 7 a la Carrera 7 Este, entre la Calle 65 Sur a la Calle 70 Sur.
Área 2: De la Carrera2 Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 48 Sur a la Calle 55 Sur.
|8:00 p. m.
12 horas
|Suba
|Granada Norte, Cantagallo, Britalia
|De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170.
|10:00 a. m.
24 horas
|Kennedy
|Hipotecho Occidental, La gualdad, Hipotecho Sur
|De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.
|8:00 a. m.
24 horas
|Kennedy
|Provivienda Oriental
|De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.
|7:00 a. m.
27 horas
|Kennedy
|Pio XII
|De la Calle 6B a la Calle 7A Bis C, entre la Carrera 78 a la Transversal 78C.
|10:00 a. m.
24 horas
|Kennedy
|Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy
De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80.
De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.
De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72.
|10:00 a. m.
24 horas
|Teusaquillo
|Quinta Paredes
|De la Carrera 40 a la Carrera 47, entre la Calle 24 a la Calle 26.
|10:00 a. m.
24 horas
|Puente Aranda
|El Remanso
|De la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50.
|7:00 a. m.
27 horas
|San Cristóbal
|Barcelona sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de Julio
|De la Calle 38A Sur a la Calle 30A Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 10.
|10:00 a. m.
24 horas
|Tunjuelito
|Fátima
|De la Calle 52B Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 33 a la Transversal 44.
|10:00 a. m.
24 horas
Recomendaciones del Acueducto
La empresa prestadora del servicio público entregó una serie de recomendaciones que los usuarios deben tener en cuenta:
- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
- La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.