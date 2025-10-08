En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cortes de agua en Bogotá para este jueves 9 de octubre: siete localidades se verán afectadas

Cortes de agua en Bogotá para este jueves 9 de octubre: siete localidades se verán afectadas

En algunos sectores los cortes de agua tendrán una duración de hasta 27 horas, por lo que el Acueducto recomienda recoger el líquido necesario para las actividades del día.

Trabajos de mantenimiento del Acueducto en Bogotá.
Trabajos de mantenimiento del Acueducto.
Foto: Acueducto de Bogotá.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Constantemente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programa cortes de agua en la capital del país, con el fin de ejecutar labores de mantenimiento en las redes hídricas y así garantizar el suministro continuo del líquido vital a todos sus usuarios.

De acuerdo con la compañía, “estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio. Dichos trabajos se llevarán a cabo en varias localidades de Bogotá.

Cortes de agua en Bogotá para este jueves 9 de octubre

Para este jueves 9 de octubre se programaron interrupciones en el servicio de agua, por lo cual usuarios de siete localidades se quedarán sin servicio. Conozca al detalle barrios, direcciones y horarios:

Localidad

Barrio

Dirección

Horario

UsmeArrayanes I, II, III, IV y V,
Palermo Alto, Cultivos, Alaska, Duitama		Área 1: De la Carrera 7 a la Carrera 7 Este, entre la Calle 65 Sur a la Calle 70 Sur.
Área 2: De la Carrera2 Este a la Carrera 9 Este, entre la Calle 48 Sur a la Calle 55 Sur.		8:00 p. m.
12 horas
SubaGranada Norte, Cantagallo, BritaliaDe la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170.10:00 a. m.
24 horas
KennedyHipotecho Occidental, La gualdad, Hipotecho SurDe la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.
8:00 a. m.
24 horas
KennedyProvivienda OrientalDe la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D.7:00 a. m.
27 horas
KennedyPio XIIDe la Calle 6B a la Calle 7A Bis C, entre la Carrera 78 a la Transversal 78C.10:00 a. m.
24 horas
KennedyMandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy

De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80.

De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72.

10:00 a. m.
24 horas
TeusaquilloQuinta ParedesDe la Carrera 40 a la Carrera 47, entre la Calle 24 a la Calle 26.10:00 a. m.
24 horas
Puente ArandaEl RemansoDe la Avenida Calle 8 Sur a la Diagonal 16 Sur, entre la Carrera 37 a la Avenida Carrera 50.7:00 a. m.
27 horas
San CristóbalBarcelona sur, Las Lomas, San Isidro, Veinte de JulioDe la Calle 38A Sur a la Calle 30A Sur, entre la Carrera 5A a la Carrera 10.10:00 a. m.
24 horas
TunjuelitoFátimaDe la Calle 52B Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 33 a la Transversal 44.
10:00 a. m.
24 horas

Recomendaciones del Acueducto

La empresa prestadora del servicio público entregó una serie de recomendaciones que los usuarios deben tener en cuenta:

  • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
  • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
  • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.
