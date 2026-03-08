Fuertes lluvias se registran en Bogotá durante la jornada electoral de este 8 de marzo

Este domingo 8 de marzo de 2026, en plena jornada electoral en la que se definirá quiénes llegarán al Congreso y quiénes serán los candidatos a la primera vuelta presidencial, la capital del país presenta múltiples lluvias e inundaciones.

Según confirmó el Ideam a través de sus redes sociales, las localidades que presentan las principales afectaciones son:



Suba

Usaquén

Engativá

Fontibón

Barrios Unidos

Teusaquillo

Puente Aranda

Los Mártires

Ciudad Bolívar

La entidad informó que, según se prevé, en las próximas horas habrá precipitaciones de menor intensidad hacia el norte de la ciudad; sin embargo, hacia el sur podrían aumentar.

🚨 Actualmente se presentan fuertes precipitaciones en la ciudad de Bogotá 🌧️, principalmente en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Mártires y Ciudad Bolívar.

Algunos sectores del norte y occidente de la ciudad… pic.twitter.com/SvbXcjXzfq — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) March 8, 2026

Usuarios en redes sociales han compartido reportes sobre cómo se encuentra la ciudad en medio de las lluvias. Incluso, usuarios afirman que la Autopista Norte se encuentra casi inundada.

Simultáneamente, en varios puestos de votación de la ciudad los jurados han tenido que realizar el conteo de votos bajo la lluvia. Noticias Caracol captó videos de la situación en Niza, en la calle 127, y en el Parque Fundacional de Suba.



#Bogotá | A esta hora se registra un fuerte aguacero en punto de votación ubicado en Niza. Los jurados realizan el conteo de votos a pesar de la lluvia.



Asimismo, en el Parque Fundacional de Suba también hay precipitaciones.



Siga el minuto a minuto de los resultados 👉… pic.twitter.com/0o0mU9ykMV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 8, 2026

Además, cientos de personas que ejercieron su derecho al voto durante la tarde quedaron atrapadas en algunos puestos de votación debido a la intensidad de las lluvias, a la espera de que disminuyan las precipitaciones.

También se presentan fuertes lluvias en otras regiones del país. El Ideam informó que ha registrado precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica en el suroccidente, especialmente en el oriente del departamento del Cauca y hacia el sur en territorios como Nariño, Putumayo y Caquetá.

#AEstaHora 🌧️ (4:15 p. m.) Se presentan lluvias en sectores de la localidad de Puente Aranda, Engativá, Teusaquillo, Usaquén y Puente Aranda.



Si vas a salir no olvides la sombrilla y seguir el minuto a minuto de lluvias en https://t.co/sUyXbvhX9Z pic.twitter.com/k5gYxV6lz8 — IDIGER (@IDIGER) March 8, 2026