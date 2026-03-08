Conozca el estado del clima en varias zonas del país para este domingo de elecciones

Este domingo de elecciones, los colombianos no solo deberán tener a mano su cédula de ciudadanía, sino también estar prevenidos ante los cambios climáticos.

Según Jennifer Dorado, jefe de la oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del IDEAM, aunque no se esperan lluvias continuas durante las 24 horas, sí se presentarán núcleos de precipitación intensos y puntuales en diversas regiones del país.



Bogotá: Madrugar es la clave

Para la capital del país, la recomendación es clara: salir a votar temprano. Durante la mañana se espera un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras al occidente y sur. Sin embargo, el panorama cambia después del mediodía.

“Para la tarde estamos evidenciando el aumento de la probabilidad de unas lluvias moderadas a fuerte, especialmente con actividad eléctrica”, advirtió Dorado, señalando que las localidades más afectadas serían Usaquén, Suba, Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo, Tunjuelito, Rafael Uribe y Fontibón.

La temperatura máxima en la ciudad rondará los 20 grados celsius.



Antioquia y el Eje Cafetero: Un domingo pasado por agua

En Medellín, los votantes deberán estar preparados para la lluvia en cualquier momento de la jornada. Según el IDEAM, se prevén “lluvias moderadas a fuerte durante todo el día” con una temperatura máxima de 22 grados.



Bucaramanga y los Santanderes

La tendencia de los últimos días se mantendrá con núcleos de precipitación intensos concentrados principalmente hacia la tarde y noche.



Región Caribe y el Pacífico

En la costa norte, ciudades como Barranquilla disfrutarán de tiempo seco en la mañana, pero verán un ingreso de nubosidad con lluvias moderadas en la tarde.



En Montería y el departamento de Córdoba, zonas golpeadas recientemente por el invierno, se espera una “probabilidad alta de lluvias acompañadas con descargas eléctricas también para la jornada de la tarde”.

Hacia el suroccidente, en Cali, la probabilidad de lluvia moderada a intensa se concentra al finalizar la tarde y el inicio de la noche, con una temperatura cálida de 29 grados.

En el departamento de Nariño, las lluvias serán constantes entre moderadas y fuertes durante gran parte del día.

Finalmente, la experta del Ideam aclaró que estas lluvias se deben a fenómenos de inversión térmica y vientos densos, lo que genera aguaceros cortos pero muy fuertes.

“No necesariamente estamos esperando las 6 horas de la mañana o las 6 horas de la tarde con esta misma cantidad de precipitación”, explicó Dorado, sugiriendo que las personas aprovechen los momentos de tiempo seco para movilizarse a los puestos de votación.

Escuche más detalles aquí: