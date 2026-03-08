¿Quiénes pueden votar en Corferias en las elecciones de 2026? Esto dice la Registraduría

Este domingo 8 de marzo, en pleno Día de la Mujer, se llevarán a cabo las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas. Estas permitirán conocer los candidatos que participarán en las elecciones presidenciales. Ante ello, más de seis millones de personas están habilitadas para votar en Bogotá, por lo que la Registraduría Nacional dispuso 1.083 mesas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

Sin embargo, uno de los puntos que suele ser el más visitado y con mayor flujo de votantes es Corferias, lo que genera dudas sobre quiénes pueden acercarse a este lugar y votar. Resulta que el recinto funciona como punto de censo, lo que significa que solo pueden sufragar quienes tienen asignada su cédula en ese lugar.



Corferias funciona como punto especial ¿por qué?

Como ha sido tradición, las autoridades electorales han sido enfáticas en señalar que Corferias opera bajo la figura de puesto censo, o lo que sería un puesto central de votación. Es decir, no se encuentra habilitado para votantes ocasionales ni para quienes buscan un lugar más cercano para ejercer el derecho al voto.

Por ello, es necesario tener presente que el sistema electoral colombiano establece una organización estricta por puesto y mesa de votación. En consecuencia, cada ciudadano solo puede votar en el punto donde tiene inscrita su cédula.

Elecciones en Colombia Foto: AFP

¿Quiénes pueden votar en Corferias?

De acuerdo con lo explicado por la Registraduría Nacional, en Corferias solamente pueden sufragar:



Ciudadanos que inscribieron su cédula en Corferias antes de la fecha límite de inscripción , que para estas elecciones fue el 8 de enero de 2026.

, que para estas elecciones fue el 8 de enero de 2026. Personas que nunca han inscrito su cédula en otro puesto de votación y cuyo documento se encuentra asignado automáticamente al puesto censo de Bogotá.

Pero si un ciudadano no cumple alguna de estas condiciones, su documento no estará en el punto censo y no podrá votar en Corferias.



¿Quiénes no pueden votar en Corferias?

Por lo tanto, estas personas no deberían acercarse a Corferias, ya que su cédula no aparecerá en los listados:



Personas que tengan su cédula inscrita en otro puesto de Bogotá o en otro municipio.

Ciudadanos que cambiaron de ciudad después del cierre del período de inscripción y no realizaron el traslado del documento.

Quienes no aparezcan habilitados en el censo electoral de ese puesto.

Personas que simplemente buscan un lugar que consideren más rápido o cómodo para votar.

Hernán Penagos, registrador nacional, señaló que no existen mesas especiales para quienes no actualizaron su lugar de votación. “Eso no existe, es un mito”, afirmó el funcionario.



¿Cómo averiguar dónde tiene su punto de votación?

Para evitar afectaciones o contratiempos al momento de salir a votar durante la jornada electoral, la Registraduría habilitó un apartado en su página web para verificar cuál es el puesto y la mesa asignada para las votaciones.

Por lo tanto, el proceso que debe realizar para verificar su punto de votación es el siguiente:



Ingresar al sitio oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Buscar la sección Elecciones 2026.

Entrar al apartado Congreso de la República.

Seleccionar la opción Consulta lugar de votación.

Digitar el número de cédula sin puntos ni espacios.

Revisar si el sistema indica Corferias u otro punto de votación en la ciudad.

Este paso es fundamental, ya que si un ciudadano llega a un lugar que no le corresponde, los jurados de votación no podrán permitirle sufragar, pues su nombre no aparecerá en la lista electoral de ese puesto.