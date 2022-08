Video: le tiraron a Bad Bunny un celular durante un concierto y su reacción molestó a algunos fans

Bad Bunny, el artista urbano del momento vuelve a ser notica y esta vez no por su talento sino por algo que sucedió en uno de sus conciertos. El puertorriqueño se presentó en el Truist Park de Atlanta, Estados Unidos, cuando recibió un golpe con un celular que le tiró uno de los asistentes.

El artista se encontraba interpretando una de sus canciones cuando se detuvo, alguien del público le tiró un celular y le golpeó la pierna. La reacción fue inmediata y Bad Banny agarró el teléfono para después lanzarlo más lejos.

El video que publicó un usuario de Instagram ‘Molusco Memes’, superó el millón de reproducciones. Además, tiene más de 50.000 me gusta y cientos de comentarios que apoyan y critican al artista.

“Así es que se hace”; “Se jodió”; “El que lo tiró es que no lo quería”; “Obvio molesta, y el golpe le debió doler”; “Súper arrogante, si no quería tomarse fotos o algo creo que por respeto le hubiera devuelto el teléfono. La persona que lo tira no lo hace con mala intención sino solo por querer una foto de él y creo que nada costaba por lo menos el gesto de devolverlo y aquí hay muchos que les parece muy gracioso su forma de actuar”, son algunos de los comentarios en la publicación.

¿Qué es el Worlds Hottest Tour?

El Worlds Hottest Tour, la gira del ‘Conejo malo’ por todo el mundo en donde el puertorriqueño interpreta su último álbum ‘Un verano sin ti’. Durante sus presentaciones en Estados Unidos, él se ha encargado en “llevar la playa” a todo el mundo.

En sus últimos espectáculos se le ha visto ‘volar’ sobre los escenarios en una palmera e incluso proyectando delfines al ritmo de sus mejores temas.

El ‘conejo malo’ anunció su doble fecha de concierto el 18 y 19 de noviembre en el Atanasio Girardot de Medellín y después de agotar la boletería por completo, anunció que el 20 del mismo mes se presentará en El Campín, en Bogotá.

