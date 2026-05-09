Colombia recibe de Chile a alias 'Pelirroja', una de las personas más buscadas del país

Colombia recibió expulsada de Chile a Ana Milena Álvarez Aguirre, alias Pelirroja, una de las personas "más buscadas" del país, que fue detenida en el aeropuerto internacional El Dorado al llegar a Bogotá, informó este sábado Migración Colombia.

Álvarez Aguirre, de 33 años de edad, tenía tres órdenes de captura vigentes y era buscada por las autoridades nacionales en el departamento del Valle del Cauca (suroeste) acusada de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, señaló Migración sin dar más detalles.

Según la autoridad migratoria, Álvarez fue detenida por la Policía chilena como parte de la política de deportación de migrantes implementada por el presidente de ese país, José Antonio Kast.

La entidad mantiene acciones de cooperación con varios países de Suramérica, entre ellos Chile, que ha expulsado en las últimas semanas a varios colombianos "con antecedentes o delitos por los que deben responder ante la justicia en Colombia".



La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que la Policía chilena detuvo "en tiempo récord" a Álvarez y que ahora su entidad la entregó a las autoridades.

"La ciudadana colombiana tenía delitos pendientes en el país, fue ubicada por la Policía de Investigaciones de Chile y traída a Colombia en calidad de expulsada en tiempo récord para que responda ante la justicia", señaló Arriero.