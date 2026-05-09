Secuestro en Arauca: hombres armados se llevaron a contratista en Fortul

Las autoridades investigan el secuestro del contratista Omar Giovanny Cordero Toscano, ocurrido en el municipio de Fortul, Arauca, en la región del piedemonte araucano.

Según la información conocida hasta el momento, el secuestro se registró hacia las 11 de la noche del viernes 8 de mayo, cuando la víctima salía de un establecimiento comercial nocturno ubicado en esa población del oriente colombiano.

Testigos señalaron a medios locales que varios hombres armados, que se movilizaban en una camioneta, interceptaron al contratista, lo obligaron a subir al vehículo y posteriormente huyeron del lugar.

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial sobre los responsables del hecho, el caso ha generado alarma entre habitantes y sectores sociales de Fortul, quienes aseguran que la región enfrenta un deterioro de las condiciones de seguridad por cuenta del accionar de grupos armados ilegales.

El secuestro del contratista Omar Giovanny Cordero Toscano Suministro

Habitantes de la región aseguran que hechos como el secuestro de Omar Giovanny Cordero generan temor entre comerciantes, empresarios y contratistas que desarrollan actividades económicas en la zona.

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Tras conocerse el caso, líderes comunitarios y ciudadanos hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales para reforzar las medidas de seguridad y aumentar la presencia institucional en Fortul y otros municipios cercanos.

La comunidad también pidió acelerar las investigaciones para establecer quiénes estarían detrás del secuestro y lograr la pronta liberación del contratista.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre posibles operativos de búsqueda ni han confirmado si existen hipótesis relacionadas con grupos armados ilegales que operan en la región.

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Mientras avanzan las investigaciones, familiares y allegados de Omar Giovanny Cordero Toscano esperan información sobre su paradero, en medio de la incertidumbre y la preocupación que hoy se vive en Fortul por este nuevo caso de secuestro.