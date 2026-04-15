Atlético Nacional y América de Cali habrían contactado a histórico entrenador //

Pese el liderato de Atlético Nacional en la Liga BetPlay bajo el mando de Diego Arias y la mejora de rendimiento con el paso de las semanas por parte de América de Cali, se conoció que ambos clubes habrían sondeado al mismo entrenador en las últimas semanas.

Así lo dio a conocer el periodista José Hugo Illera, quien, en medio del cubrimiento del duelo entre Cerro Porteño y Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, reveló que verdolagas y escarlatas habrían contactado a Martín Palermo, según una conversación que sostuvo con el histórico entrenador y exfutbolista argentino.



¿Qué dijo Martín Palermo sobre Nacional y América de Cali?

De acuerdo con el entrenador, los verdolagas y escarlatas le hablaron de sus proyectos deportivos al igual que quiénes están detrás del mismo (jugadores y directivos), pero que ninguna conversación llegó a buen puerto, pero que no descartó la posibilidad de en algún momento dirigir en el fútbol profesional colombiano.

“Sí, me llamaron de Atlético Nacional. En algún momento hablé con el Deportivo Cali. Don Tulio fue el primero en llamarme para el América de Cali y recientemente lo llamó el Atlético Bucaramanga”, reveló el periodista sobre las palabras de Palermo.

Martín Palermo // Foto: AFP

Los números y experiencia de Palermo como entrenador

Como futbolista el argentino fue uno de los mejores en su momento, en especial cuando vistió los colores de Boca Juniors de Argentina. Pero como entrenador la historia ha sido diferentes, pues ha tenido altos y bajos en diversos equipos en los cuales ha dirigido hasta el momento sumando un rendimiento de 47.38 % en 397 partidos dirigidos con 145 victorias, 115 empates y 127 derrotas en total.



Ha estado bajo el mando de Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española, Pachuca, Curicó Unido, Aldosivi, Platense, Olimpia y Fortaleza. Pero el único título que ha conseguido fue en 2024 en la primera división de la liga de Paraguay y se llevó el galardón individual de entrenador del año.