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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "El proyecto va por el camino correcto": Atlético Nacional responde críticas de la afición

"El proyecto va por el camino correcto": Atlético Nacional responde críticas de la afición

Pese a la eliminación de Sudamericana, la directiva de Atlético Nacional reiteró su apoyo al técnico Diego Arias y desmintió rumores entorno a las relaciones internas del club.

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