"El proyecto va por el camino correcto": Atlético Nacional responde críticas de la afición

A través de redes sociales, la hinchada de Atlético Nacional ha estado crítica en contra del equipo tras la dolorosa eliminación en Copa Sudamericana frente a Millonarios y, en especial, sobre el trabajo que ha hecho el técnico Diego Arias al mando del plantel.

"Nosotros hemos basado siempre este proyecto en la confianza, y la confianza, como lo digo, se revalida con los hechos. Y creo que nosotros hemos actuado en consecuencia cada vez que lo hemos tenido que hacer. Y no hablo solamente de cambiar un técnico, de sacar un jugador, de tomar las decisiones más incómodas que son esas, sino las decisiones también de inversión desde que llegamos. Nosotros hoy no estamos vendiendo un superequipo inexistente", fueron las palabras del presidente Sebastián Arango en rueda de prensa este 20 de marzo.

Derrota de Atlético Nacional en Sudamericana // Foto: suministrada por Nacional

A pesar del respaldo al técnico, la dirigencia no ocultó la inconformidad por los resultados recientes. La eliminación internacional y algunas presentaciones han generado frustración tanto en el plantel como en los directivos: “Estamos dolidos, claro que estamos dolidos”, reconocieron desde la mesa principal. Sin embargo, insistieron en que el camino es mantener la convicción en el proceso y corregir errores internos. El objetivo inmediato es claro: pelear por el título de liga.

"Cambiar un técnico no es tan sencillo como simplemente decir lo cambio porque, porque sí, o porque el hincha considera que hay los suficientes argumentos, o porque la hinchada está supremamente inconforme, O porque como vos considerás el proyecto deportivo está roto, que nosotros no lo vemos así. Tiene una cantidad de aristas y tiene una cantidad de matices y tiene una cantidad de cosas al interior de una institución a las cuales nosotros le damos valor y nos hacen como hoy seguir confiando en que lo podemos hacer", añadió el presidente.

