Suspenden operaciones aéreas en Popayán por actividad del volcán Puracé

La Aeronáutica Civil anunció el cierre temporal de las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de , debido a la actividad registrada en el volcán Puracé y la posible presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo del suroccidente del país.

La medida, de carácter preventivo, fue adoptada para garantizar la seguridad de las aeronaves, ya que la ceniza podría afectar el funcionamiento de los motores durante las operaciones de vuelo.

"De acuerdo con los análisis técnicos y los reportes emitidos por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y el Observatorio Vulcanológico de Colombia, se ha identificado un polígono de afectación por presencia de ceniza derivada de las recientes emisiones del volcán Puracé, el cual comprende el área geográfica de Popayán y zonas circundantes. Cabe precisar que este fenómeno se registra de manera intermitente, alternando emisiones elevadas con períodos de cese temporal.", dice el comunicado.

Según la autoridad aeronáutica, la restricción impacta parcialmente cinco rutas comerciales y algunos procedimientos de aproximación y salida en la región, afectando conexiones desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia, así como otros trayectos que comunican con los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.



"El equipo de control de tránsito aéreo y los especialistas meteorológicos de la entidad permanecen en constante actualización de las coordenadas del polígono y monitorean la evolución de la situación en la capital del Cauca, con el fin de restablecer los servicios y levantar las restricciones tan pronto como el espacio aéreo sea completamente seguro", puntualizó el documento.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones atmosféricas y del espacio aéreo para determinar cuándo será posible restablecer las operaciones.

Entre tanto, recomendaron a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas, ya que podrían registrarse demoras, cambios de itinerario o cancelaciones de vuelos.

