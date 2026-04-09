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Blu Radio  / Economía  / Gobierno limita al 30 % la inversión de fondos de pensiones en el exterior

Gobierno limita al 30 % la inversión de fondos de pensiones en el exterior

El Gobierno Nacional define esta medida buscando mantener la titularidad de los recursos en cabeza de los afiliados y el deber fiduciario de las administradoras en la gestión de esos recursos.

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