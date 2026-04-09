Gobierno limita al 30 % la inversión de fondos de pensiones en el exterior

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0369 de 2026, con el que cambió las reglas de inversión de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP.

La principal novedad es que ahora las AFP solo podrán tener hasta el 30 % de todos sus fondos obligatorios invertido en activos del exterior. Ese límite se aplicará sobre la suma total de los cuatro tipos de fondos que maneja cada AFP: conservador, moderado, de mayor riesgo y el fondo especial de retiro programado.

Aunque se fija ese nuevo tope, la norma recuerda que las inversiones de los ahorros pensionales deben seguir cumpliendo tres principios básicos: seguridad, rentabilidad y liquidez. Es decir, deben proteger el ahorro de los trabajadores, generar rendimientos y permitir disponer de los recursos cuando sea necesario.

Además, cada tipo de fondo deberá seguir respetando las demás reglas de inversión que ya existen en el Decreto 2555 de 2010.



Para cumplir con este nuevo límite, las AFP tendrán un plazo máximo de cinco años para ajustar sus inversiones. También deberán presentar a la Superintendencia Financiera, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia del decreto, un plan en el que expliquen cómo van a hacer ese ajuste, qué decisiones de inversión tomarán y qué medidas de riesgo aplicarán para no poner en peligro los recursos de los afiliados.

Si alguna AFP considera que no puede cumplir ese tope del 30 % sin afectar la seguridad, la rentabilidad o la liquidez de los ahorros, tendrá que presentar un documento técnico ante la Superintendencia Financiera explicando por qué.

La norma también busca que una mayor parte del ahorro pensional se invierta en proyectos dentro de Colombia. Para eso, el Ministerio de Hacienda podría impulsar la creación de un banco de proyectos de inversión productiva, con el fin de ofrecer opciones de inversión a los fondos de pensiones.

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Además, el decreto plantea espacios de trabajo entre el Gobierno, las AFP, el sector privado y entidades públicas para identificar y promover proyectos de inversión, así como desarrollar instrumentos financieros que permitan financiarlos.