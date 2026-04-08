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Blu Radio  / Economía  / Banco Mundial prevé que economía colombiana crecerá menos del 2,5 % en 2026

Banco Mundial prevé que economía colombiana crecerá menos del 2,5 % en 2026

Entre los factores que están frenando la inversión privada y la creación de empleo se cuentan ahora las tendencias alcistas de los precios derivadas del actual conflicto en Oriente Medio.

Dinero efectivo colombiano
El presupuesto de 2026 podría quedar por decreto
Foto: Blu Radio
Por: EFE
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Actualizado: 8 de abr, 2026

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