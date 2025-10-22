Destacan a Medellín en importante informe a nivel global del Banco Mundial

En los 80s y 90s, Medellín era uno de los destinos que en todo el mundo daban por cancelado por la ola de violencia que vivió a raíz del narcotráfico y delincuencia común en sus calles. Pero con el paso del tiempo, la capital de Antioquia no solo transformó su pasado oscuro, sino que se volvió ejemplo de ciudad en toda Latinoamérica.

Ahora, el Banco Mundial resaltó esa transformación de la ciudad y reconoció que, sin duda, también ha sido ejemplo regional de sostenibilidad y mitigación del cambio climático, a parte de ser un gran atractivo turístico en toda Latinoamérica gracias a sus impresionantes corredores verdes. Esto tras haber reducido 2 grados su temperatura gracias a diversas estrategias locales.

"Medellín es un ejemplo en cuanto a invertir en la siembra para mitigar los efectos del cambio climático, incluso, el calor extremo. Estamos acá con 12 delegaciones de toda América Latina, esperando que se pueda aprender del ejemplo de esta ciudad", declaró Carina Lakovits, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial, en diálogo con Noticias Caracol.

Alcaldía de Medellín

Ante esto, a través de un comunicado, la Alcaldía de la ciudad declaró que las estrategias en pro de volver la ciudad más verde seguirán para continuar siendo la ciudad de la 'Eterna Primavera' en Colombia.



"Medellín reafirma su papel como un laboratorio vivo de innovación urbana y cooperación internacional. Desde la ACI promovemos la articulación entre gobiernos, academia y sector privado para construir ciudades más sostenibles y resilientes. Hemos demostrado que es posible reducir el calor urbano, mejorar la calidad del aire y generar empleo verde al integrar la sostenibilidad en la vivienda, la movilidad y la cohesión social", puntualizó la directora ejecutiva de la ACI Medellín, Cristina Zambrano.

La ciudad no deja de resaltar en todo el mundo y su transformación la volvió en el destino más deseado de muchos extranjeros que deciden visitar territorio colombiano.