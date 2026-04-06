Estar casado no es suficiente: esto necesita si busca la pensión de sobreviviente en 2026

Para muchas parejas casadas, cuando uno de los dos fallece, aparece la pensión de sobrevivientes, un auxilio clave, especialmente cuando la otra parte nunca cotizó al sistema, pues contar con este ingreso le permite continuar con una vida digna. Sin embargo, una norma podría definir el futuro de muchas familias en el país.

De hecho, según la información revelada por la Corte Suprema de Justicia, en 2026 la pensión de sobreviviente no depende únicamente del matrimonio, sino que exige demostrar una convivencia mínima de al menos cinco años.

Esta medida surge de un fallo en el que una mujer no logró comprobar que sostuvo una vida de pareja con un pensionado que falleció en 2019. La decisión fue emitida por la Sala de Casación Laboral, luego de que Colpensiones rechazara la solicitud.

En el caso, la mujer sí estaba casada con el hombre de manera civil desde 2010; sin embargo, las pruebas evidenciaron que no existía una relación de pareja en los años previos a su muerte. Según la investigación, ella actuaba como cuidadora, pero mantenía un vínculo sentimental con otra persona.



Pensión, referencia Foto: Unplash

¿Por qué se negó la pensión de sobreviviente?

El Tribunal Superior de Buga determinó que se negaba la pensión por incumplir un requisito fundamental: la convivencia efectiva, criterio respaldado por la Corte Suprema. El alto tribunal concluyó que lo relevante en el sistema de seguridad social no es solo el vínculo formal, sino una relación basada en apoyo mutuo, convivencia y acompañamiento real.



¿Cuántos años de convivencia exige la pensión de sobreviviente?

El punto central es el tiempo de convivencia. No basta con estar casado, sino demostrar una relación real. Por ello, quienes aspiren al beneficio deben acreditar una convivencia continua mínima de cinco años antes del fallecimiento. Este requisito está contemplado en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.



¿Qué debe demostrar para acceder a la pensión de sobreviviente?

Tener matrimonio o relación formal no es suficiente; es necesario comprobar que la relación cumple condiciones claras ante la entidad pensional, lo que implica demostrar:



Vida en común bajo el mismo techo

Apoyo económico entre la pareja

Relación afectiva estable

Acompañamiento permanente

El fallo indica que el matrimonio, aunque genera deberes legales, no prueba automáticamente estos requisitos. Además, documentos como registros médicos, certificados o trámites administrativos no bastan para acreditar convivencia real. Por eso, quien solicita el beneficio debe demostrar de forma clara que mantuvo una relación auténtica y no solo formal con la persona fallecida.