En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jorge Lemus
Papá Pitufo
Misión Artemis II
Abelardo De La Espriella

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Estar casado no es suficiente: esto necesita si busca la pensión de sobreviviente en 2026

Estar casado no es suficiente: esto necesita si busca la pensión de sobreviviente en 2026

La pensión de sobrevivientes no depende solo del matrimonio y exige probar convivencia real de al menos cinco años para poder acceder al beneficio económico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad