Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, lunes 6 de abril de 2026

El chance Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer de forma rápida los resultados tras realizar su apuesta.



Resultado del Dorado Mañana – lunes 6 de abril de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 6 de abril de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana cuenta con un esquema de pagos que ofrece distintas oportunidades de ganar, según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Esto permite obtener premios incluso sin acertar el número completo.

Los pagos vigentes por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplía las probabilidades de ganar y ha despertado un mayor interés entre los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en el horario del sorteo, lo que facilita consultar los resultados el mismo día.

El Dorado Mañana se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Este horario fijo permite a los jugadores verificar rápidamente si su número fue ganador.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado. Para premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir ciertos requisitos definidos por la entidad operadora.

Los requisitos son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de validación seguro y evita inconvenientes al momento de reclamar el premio.