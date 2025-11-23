Habitantes de Siloé impiden instalación de cámara de fotodetección y obligan a operarios a retirarse

Todo tipo de reacciones ha generado un video donde un grupo de habitantes de Siloé impidieron que operarios y parte del equipo técnico de las autoridades de movilidad instalaran una cámara de fotodetección en la calle 1 con carrera 50, en frente del Hospital de Siloé de la Red de Salud Ladera. Las imágenes muestran cómo los trabajadores fueron obligados a abandonar la zona por la presión de la misma comunidad.

Ante esta situación, desde el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle rechazaron lo sucedido, como entidad pública encargada de la instalación y operación de las cámaras de fotodetección, que son autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La entidad explicó que este sector es uno de los puntos priorizados debido a los altos índices de siniestralidad de la comuna 20 por múltiples infracciones que cometen los mismos ciudadanos.

"Este es un cruce muy peligroso para la comunidad y fueron los mismos ciudadanos los que nos solicitaron estos dispositivos en esta zona, y sí le hacemos un llamado a la sensatez, a la cordura, porque estos elementos son para ayudar a la seguridad vial y para que no sigan falleciendo más ciudadanos. Estas cámaras también son para mejorar la seguridad en este sector de Siloé, porque se van a conectar con el sistema de vigilancia de la Secretaría de Seguridad y la Policía", dijo Diana Carolina Reina, directora general del CDAV.

Por esta razón, se llevarán a cabo las respectivas socializaciones con la comunidad para presentar los estudios que evidencian la necesidad de instalar la cámara de fotodetección en ese punto. Según las autoridades, esta medida permitirá reducir el número de accidentes, especialmente porque en ese sector se encuentra un centro hospitalario.



"Hasta el próximo 6 de septiembre estamos con la socialización de las cámaras de seguridad vial, donde estamos invitando a la comunidad, centros comerciales, instituciones educativas, sector gubernamental. Estamos haciendo una socialización para mostrar los beneficios y qué es lo que verdaderamente pretende este proyecto para la seguridad vial de la ciudad de Cali", señaló la directora.

En total, serán instaladas 30 nuevas cámaras de fotodetección en la ciudad de Cali. La ubicación de estos puntos responde a un análisis técnico basado en los registros de accidentalidad de los últimos tres años, en los que se evaluaron muertes, lesionados y daños a la infraestructura urbana.